Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Rytmikästä runoilua, pilkkikilpailut Nallikarissa ja kirppislöytöjä Pikisaaressa

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Runoja ja rytmejä

Klubi

Musteklubi ravintola Tubassa torstaina 15.3. kello 19–22.

Musteklubin ohjelmassa on muun muassa Pertti Rautiaisen runokatsaus, oululaisen Harri Filpan uusimman sarjakuvateoksen esittelyä, runolautakunnan kokoontuminen ja rytmirunoilua Riddim Poetry Jamin merkeissä. Illan musiikillisesta annista vastaavat laulaja-lauluntekijä Saaga Sees ja Tommi Turmion Ryhtiliike -yhtye. Klubi on pääsymaksuton. Mannenkatu 2, Oulu.

Laulelmilla viikonloppuun

Klubi

Maiju Laurila ravintola Konst o. Delissä perjantaina 16.3. kello 16–18.

Art goes Afterwork -klubilla nähdään Oulussa asuvan Maiju Laurilan keikka. 30-vuotias muusikko ja musiikinopettaja esittää perjantain ratoksi kansanmusiikin ja populaarimusiikin vaikutteita ammentavaa laulelmamusiikkia. Klubi on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Hallituskatu 7, Oulu.

Touhuamista teatterilla

Perheet

Iloinen tapahtumapäivä Oulun teatterilla perjantaina 16.3. kello 16–18.

Oulun teatterilla järjestettävän tapahtumapäivän ohjelmassa on muun muassa erilaisia tehtäviä ja askartelua. Lisäksi teatterin kampaamo tekee lapsille kasvomaalauksia ja kirjasto on mukana esittelemässä Tove Janssonin tuotantoa. Jaossa on myös mehua, ilmapalloja ja kymmenelle ensimmäiselle aurinkolasit. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kaarlenväylä 2, Oulu.

Kingi hakusessa

Kalastus

Nallikarin Kingi -pilkkikilpailut lauantaina 17.3. kello 10–15.

Hietasaaren Nallikarin edustalla järjestetään pilkkitapahtuma, jossa kisataan suurimmasta kalasta sekä raha-, tavara- ja lahjakorttipalkinnoista. Kilpailun alasarjoja on miehille, naisille, nuorille ja joukkueille. Kilpailun osallistumismaksu ennakkoon 15 euroa ja paikan päällä 20 euroa per henkilö. Tapahtuma on kaikille avoin. Nallikarinranta 15, Oulu.

Värin johtamia reittejä

Näyttely

Leena Kyyrön Mielenkuvia -näyttelyn avajaiset Voimalla 1889:ssä lauantaina 17.3. kello 14–17.

Voimala 1889:n maaliskuun näyttelynä nähdään kuvataiteilija Leena Kyyrön Mielenkuvia, jonka avajaisia vietetään lauantaina. Taiteilija kuvailee maalauksiaan näkymiksi reitiltä, jota väri johtaa. Maalauksen ja kuvanveiston lisäksi taiteilija on opiskellut Limingan Taidekoulussa sarjakuvaa ja animaatiota. Tilaisuus on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kasarmintie 1, Oulu.

Löytöjä Pikisaaressa

Kirpputori

Kiltiskirppis Arkkitehtikillan kiltatalolla sunnuntaina 18.3. kello 12–18.

Oulun Arkkitehtikillan Pikisaaressa sijaitseva kiltatalo täyttyy sunnuntaina arkkitehtiopiskelijoiden järjestämästä kirpputorista. Kirpputorin ohella tarjolla on myös kahvia ja tunnelmaa tilaisuuteen tuo musiikki. Kirpputori on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Pursitie 8, Oulu.

Katso lisää tapahtumia Kalevan tapahtumat-sivulta.