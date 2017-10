Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Pieniä soittimia isoissa käsissä, Halloween kauppakeskuksessa ja valssia villasukissa

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.



Oululaisbändin eka kerta

Keikka

Messier Mäkelininkadun Bingolla perjantaina 27.10. kello 20–23.

Oululainen Messier esiintyy ensimmäistä kertaa työ- ja tapahtumatila Bingolla perjantaina. Lauri Huumosen, Antti Orajärven ja Kristian Jokilahden muodostama kokoonpano yhdistelee pop-melodioita meluisaan ilmaisuun. Yhtyeen musiikin vaikutteet juontuvat 1990- ja 2000-lukujen rockmusiikista. Kello 21 alkava keikka on pääsymaksuton. Mäkelininkatu 29, Oulu.



Pienet soittimat isoissa käsissä

Keikka

Timo Nykyrin Ukuleleorkesteri solistinaan Harri Nousiainen ravintola Tubassa perjantaina 27.10. kello 21–00.

Perjantaina tarjoutuu mahdollisuus nähdä ja kuulla miten pikkuruiset ukulelet taipuvat moneen isoissa käsissä, kun Timo Nykyrin ukuleleorkesteri konsertoi kulttuurikuppila Tubassa. Luvassa on lupsakka kattaus versiointeja Pump Pumpista muihin huumori-iskelmiin. Orkesterin solistina toimii Harri Nousiainen. Täysi-ikäisille suunnatun keikan pääsyliput maksavat 4 euroa. Mannenkatu 2, Oulu.

Kamaluuksia kauppakeskuksessa

Perheet

Halloween kauppakeskus Valkeassa lauantaina 28.10. kello 11–16.

Valkeassa vietetään lauantaina perheille sopivaa Halloween-juhlaa. Ohjelmassa on muun muassa kasvomaalauksia, ruumisarkku-kuvauspiste, kummituskoppi, piirustuspiste, Kuolleenmeren ongintaa ja taikuri Dragulan hyytäviä temppuja. Lisäksi 16 vuotta täyttäneille 360°VR elämys IT-elokuvasta. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Isokatu 25, Oulu.



Punkdokkari Studiossa

Dokumentti

Jyväskylän meininki: A punk documentary elokuvateatteri Studiossa lauantaina 28.10. kello 14.30 alkaen.

Kulttuuritalo Valveella sijaitevassa Studiossa katsellaan viikonloppuna punkmeininkejä. Mikko Järvisen ohjaama Jyväskylän meininki on dokumentti kaupungista, sen punkkareista, heidän ideologiastaan ja vapautensa filosofiasta. Ohjaaja vastaa yleisön kysymyksiin lauantain näytöksen jälkeen järjestettävässä keskustelutilaisuudessa. Toinen näytös sunnuntaina kello 15.30. Näytösten pääsyliput maksavat 5 euroa. Hallituskatu 7, Oulu.



Villasukat jalkaan ja valssiksi

Juhlatapahtuma

Suomi 100-tapahtuma Maikkulan suuralueen asukastuvalla sunnuntaina 29.10. kello 15 alkaen.

Maikkulan asukastuvalla juhlitaan satavuotiasta Suomea 100 minuuttia laulua ja 100 villasukalla tulevaisuuteen valssia -tapahtumalla. Kaikki vauvasta vaariin ovat tervetulleita. Ohjelmassa on yhteislaulua, musiikkia ja villasukkavalssia. Tarjolla on kakkukahvit, mehua ja karkkia. Osana Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa järjestettävä tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kangaskontiontie 3, Oulu.

