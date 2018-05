Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Opiskelijatöitä Pikisaaressa, Litku Ykälässä ja Inga Vanhassa Pappilassa

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Runoja ja rokkia

Klubi

Musteklubi ravintola Tubassa torstaina 3.5. kello 20–22.

Huutomerkki ry:n Musteklubilla juhlitaan Riikka Ulannon ja Pirjo Suvilehdon tuoreiden runoteosten julkkareita. Lisäksi illan ohjelmaan kuuluu Jarkko Korpuan johtama minilukupiiri, Keke Lammassaaren esittämiä murhaballadeja ja Erakkojen pienoiskonsertti. Klubi on pääsymaksuton. Mannenkatu 2, Oulu.

Löytöjä Pikisaaressa

Myyjäiset

Kevätmyyjäiset Pikisaaressa perjantaina 4.5. kello 12–18 ja lauantaina 5.5. kello 10–16.

Oulun seudun ammattiopiston käsityö- ja kulttuurialojen opiskelijat sekä Osuuskunta Artesaari järjestevät kevätmyyjäiset Pikisaareen Keltaisessa talossa sekä käsityömyymälä Tuumassa ja Tikissä. Uniikkeja käsityötuotteitaan ovat myymässä muun muassa koru-, tekstiili- ja vaatetusalojen artesaaniopiskelijat. Käteistä kannattaa varata mukaan. Pikisaarentie 13, Oulu.

Litku saapuu Ykälään

Keikka

Litku Klemetti ravintola Ykän Pubissa torstaina 3.5. ja perjantaina 4.5. kello 21–2.30.

Ykän pubissa nähdään toiveuusintana suomalaisen rockin laulaja-lauluntekijöiden eturiviin noussut Litku Klemetti. Lauteiden lämmittelystä vastaa oululainen psykedeelinen elektro-garage-pop-yhtye The Botherers. Perjantain ennakkoliput on loppuunmyyty. Rajoitettu määrä lippuja myydään ovelta 14 euron hintaan. Keikka on kielletty alle 18-vuotiailta. Merimiehentie 1, Oulu.

Räppiä Ihkussa

Keikka

Mäkki Bar Ihkussa perjantaina 4.5. kello 23.30–2.30.

Hip hop -artisti Mäkki on kerännyt yli 40 miljoonaa Spotify-striimiä. Virolaissyntyisen miehen keväällä 2015 julkaistu Ihan Pomona -albumi keikkui Suomen virallisella albumilistalla peräti neljän kuukauden ajan. Tuleva Muistikuvien vanki -kakkosalbumi on kerännyt jo ennakkoon paljon huomiota. Pääsyliput maksavat ovelta 5 euroa. Keikka on kielletty alle 22-vuotiailta. Torikatu 22, Oulu.

Merivehkeet myyntiin

Myyjäiset

Veneilijöiden kevättori Johteenpookissa lauantaina 5.5. kello 10–13.

Oulun Purjehdusseuran ja Oulun Merenkävijöiden järjestämä kevättori kokoaa yhteen veneilijät, yhteistyökumppanit ja eri toimijat saman katon alle. Paikalle voi tulla ilmaiseksi myymään ylimääräiset venevarusteet pois ja tekemään löytöjä. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kansankentäntie 11, Oulu.

Söder tarinoi klubilla

Klubi

Taustatarinaklubi Oulun Vanhassa Pappilassa sunnuntaina 6.5. kello 16–18.

Rovaniemeläislähtöinen laulaja, lauluntekijä ja laulunopettaja Inga Söder saapuu sunnuntaina Taustatarinaklubille. Oululaistunut Söder on kerännyt urallaan menestystä muun muassa Tartu mikkiin - ja The Voice of Finland -ohjelmissa. Iina Palokankaan emännöimä klubi on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Asemakatu 6, Oulu.

