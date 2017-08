Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Olut virtaa torilla, karnevaalit Kaketsulla ja polkujuoksun perusteita

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Herkkuja oluen ystäville

Festivaali

Suuret oluet – Pienet panimot -festivaali Oulun kauppatorilla torstaina 31.8. kello 12–01.

Kauppatorin parkkipaikka suljetaan torstain, perjantain ja lauantain ajaksi suureksi anniskelualueeksi, jossa esitellään ja myydään pienpanimojen tuotteita. Alueella on myös tarjolla monipuolisesti kotimaista ruokaa panimotuotteiden kyytipojaksi. Torstai-iltana alueella esiintyy Maya Paakkari ja Juha Kallio sekä illan pääesiintyjä, Kotipelto & Liimatainen Duo. Alue on pääsymaksuton päivisin kello 18 asti, jonka jälkeen

vaaditaan 10 euroa maksava iltalippu. Kauppatori, Oulu.

Uuden sukupolven lauluja

Keikka

Antti Autio -trio ravintola Tubassa perjantaina 1.9. kello 21–00.

Helsinkiläinen uuden sukupolven lauluntekijä Antti Autio saapuu trionsa kanssa ravintola Tubaan perjantai-iltana. Kokoonpanon suomenkielinen folk rock pohjautuu raikkaaseen ja vahvaan laululyriikkaan sekä polveilevaan kitarointiin. Täysi-ikäisille tarkoitetun keikan pääsyliput maksavat ovelta 7 euroa. Mannenkatu 2, Oulu.

Kivaa Kaketsulla

Karnevaali

Kaukovainion Elokarnevaalit Kaukovainion keskuksessa lauantaina 2.9. kello 10–13.

Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmä järjestää perinteiset Elokarnevaalit Kaukovainion ytimessä. Päivän aikana on tarjolla monipuolisesti ohjelmaa kaiken ikäisille. Ostoskeskuksen alueella on muun muassa kirpputori, ruokamyyjiä, onnenpyörä ja musiikkia. Hiirosenkodissa järjestetään eläinpiha ja Liikkuva laulureppu esiintyy kello 10 ja 11. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kaukovainio, Oulu.

Tenavat valtaavat Koitelin

Ulkoilmatapahtuma

Koiteli elää lapsille -perhefestari Koitelinkoskella lauantaina 2.9. kello 11–16.

Perhefestari järjestetään Koitelin luonnonkauniissa maisemissa ja tarjolla on musiikkia, erilaisia aktiviteetteja ja hauskaa yhdessäoloa koko perheelle. Ohjelmassa on muun muassa työpajoja, Siina ja Taikaradio -duon esiintyminen sekä Mamma ja Mesikämmen. Tapahtumaan kannattaa varautua säänmukaisella ulkoiluvaatetuksella. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Koitelinkoskentie 456, Kiiminki.

Soittakaa Arkanoid!

Pelimusiikki

Game Music Blowout 2017 kulttuuritalo Valveella lauantaina 2.9. kello 15–19.

Lauantai-iltana Valveella järjestettävän Time Tunnel -tapahtuman esisoittona järjestetään

pelimusiikkitapahtuma. Erinomaisen verkostoitumistilaisuuden lisäksi kyseessä on bileet, jossa on tarjolla musiikkia, juotavaa, pelialaan liittyviä esityksiä, demoja ja kilpailuja. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Hallituskatu 7, Oulu.

Polkuja tallaamaan

Liikunta

Polkujuoksutapahtuma Iinatin kuntoradalla sunnuntaina 3.9. kello 12–14.

Polkujuoksun saloihin tutustutaan Iinatin ulkoilualueella sunnuntaina. Luvassa on vinkkejä polkujuoksun aloittamiseen, tuotteiden esittelyä ja testausta sekä 45:n minuutin kestoinen yhteislenkki. Kaikille osallistujille annetaan yllätyslahja. Kannattaa pukeutua säänmukaisiin juoksuvaatteisiin ja -jalkineisiin. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Iinatin kuntorata, Oulu.

Katso lisää tapahtumia Kalevan tapahtumat-sivulta.