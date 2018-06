Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Mausteista poppia punk-asenteella, Jätteiden yö ja rock-kirpputori

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Mausteista poppia

Keikka

Maustetytöt ravintola Tubassa torstaina 7.6. kello 20–21.

Maalaissiskosten tinkimättömällä punk-asenteella varustettu koko kansan popbändi Maustetytöt keikkailee torstai-iltana Tubassa. Vaalalaislähtöisen, sittemmin Helsinkiin kotiutuneen yhtyeen soundi asuu jossain Eppu Normaalin, Leevi & The Leavingsin, ja ehkä PMMP:nkin naapurustossa. Keikkakokemusta pumpulta löytyy lähes kymmenen vuoden ajalta. Keikka on pääsymaksuton. Mannenkatu 2, Oulu.

Suomesta käsin

Käsityö

Käsityökortteli Ahtisaaren aukiolla perjantaina 8.6. kello 10–18 ja lauantaina 9.6. kello 10–16.

Neljättä kertaa Oulussa järjestettävä Käsityökortteli-tapahtuma kerää yhteen Suomen Käsityöyrittäjät SKYT ry:n jäsenyrityksiä ympäri Suomen. Paikanpäältä löytyy monipuolisesti upeita käsitöitä, joiden joukosta voi löytää esimerkiksi lahjat tai tuliaiset. Tapahtuma on pääsymaksuton. Ahtisaaren aukio, kauppatori, Oulu.

Jännää jätteiden äärellä

Kierrätys

Jätteiden yö Ruskon jätekeskuksessa perjantaina 8.6. kello 18–23.

Oulusta useille muille paikkakunnille laajentunut Jätteiden yö järjestetään kolmatta kertaa. Kaikki Ruskon jätekeskuksen palvelut ovat käytettävissä kello 23 saakka. Tuttuun tapaan tarjolla on ravintola Tuban ammattikokkien kaupan hävikkiin menevistä ruoista valmistamia ruoka-annoksia 500 ensimmäiselle vieraalle. Lisäksi ohjelmaan kuuluu muusikko Esa Elorannan esiintymisiä, hävikkiin menevistä aineksista tehtyjä pirtelöitä, opastuksia ja vinkkejä muun muassa ruokahävikin vähentämiseen. Tapahtuma on maksuton ja koko perheelle sopiva. Ruskonniityntie 10, Oulu.

Kurvailua Kempeleessä

Avajaiset

Kempeleen liikennepuiston avajaiset lauantaina 9.6. kello 11–15.

Kempeleen liikennepuisto avaa porttinsa kesäksi. Juhlahumussa ovat mukana televisiosta tutut Maltti ja Valtti kello 11–12. Lisäksi päivän ohjelmaan kuuluu polkuautojen testausta, Liikenneturvan tietoa lasten matkustamisesta autossa ja pikkurahalla myytäviä herkkuja. Tapahtuma on ilmainen, ikärajaton ja päihteetön. Sarkkirannantie 20, Kempele.

Rock-löytöjä Hevimestassa

Kirpputori

Rock-kirppis Hevimesta Liveklubilla lauantaina 9.6. kello 13–17.

Hevimesta Liveklubilla järjestetään lauantaina rock-henkinen kirpputoritapahtuma. Paikalta voi löytää esimerkiksi kaappeihin unohtuneita levyjä tai vanhoja bändipaitoja. Liveklubin baari on tapahtuman ajan auki, mutta anniskelualue on rajattu. Dj soittaa musiikkia. Ikärajattoman tapahtuman eteispalvelumaksu on 2 euroa. Uusikatu 23, Oulu.

Mukavaa muksuille

Perheet

Tenavien Tempaus Ruokolahden lavalla Paavolassa sunnuntaina 10.6. kello 12–15.

Jo perinteeksi muodostunut Tenavien Tempaus järjestetään Ruokolahden lavalla. Ohjelmaan kuuluu Mimin ja Kukun esiintyminen kello 12–12.30 sekä kello 14.30–15. Lisäksi luvassa on nikkarointia, kaaos-pelailua, askartelua, kankaan painantaa, makkaranpaistoa, leivontaa, kaverikoiria ja alueella seikkailevia eläinhahmoja. Yhteistyössä eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa järjestetty tapahtuma on osallistujille ilmainen. Limingantie 197, Paavola.

Katso lisää tapahtumia Kalevan tapahtumat-sivulta.