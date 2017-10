Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Tarinointia ja musisointia

Lapset

Satuvakka Myllyojan kirjastossa perjantaina 13.10. kello 10–10.30.

Suomen kansan saduista, tarinoista sekä kansanmusiikkiin pohjautuvista lastenlauluista koostuva Satuvakka-esitys lainaa muotoaan irlantilaiselta tarinankerrontaperinteeltä. Lisäksi esitykseen kuuluu elävää musiikkia ja teatterillisia elementtejä, kuten jongleerausta. 3–5-vuotiaille suunnattu esitys on kaikille avoin ja ilmainen. Karvarinaukio 9, Oulu.



Idän mystiikkaa Kaijonharjussa

Tanssi

Itämaisen tanssin ilta ravintola Caiossa perjantaina 13.10. kello 22–04.

Kaijonharjun syysillassa lumoudutaan taidokkaista tanssiesityksistä ja menevistä rytmeistä, kun itämaisen tanssin yhdistys Yasmine ry tuo Thousand and One Shimmies -esityksensä Caioon. Esitys alkaa kello 24. Täysi-ikäisille suunnatun illan pääsyliput maksavat 3 euroa. Sammonkatu 10, Oulu.



Rymistelyä rullaluistimilla

Rullaluistelu

Oulu vs. Luleå roller derby Linnanmaan liikuntahallissa lauantaina 14.10. kello 11–16.

Linnanmaalla tarjoillaan lauantaina urheiluviihdettä maaotteluhengessä, kun Oulun ja Luulajan joukkueet kohtaavat roller derbyssä. Oulun A-joukkue Shitty City Rollers ottaa mittaa Luleå Roller Derbyn A-joukkueen Slaughters Daughtersista. Päivän toisessa pelissä kohtaavat Oulun B-joukkue Shitty Village B-Pol ja Luulajan B-joukkue. Pääsyliput ovelta 5 euroa ja alennusryhmille 3 euroa. Virkakatu 1, Oulu.



Vauhdin hurmaa Raksilassa

Pyöräily

Oulun avoimet cyclocross-mestaruuskilpailut Raksilassa lauantaina 14.10. kello 14–15.

Oululaisten cyclocross-pyöräilijöiden syksy huipentuu avoimiin mestaruuskilpailuihin Raksilassa. Pikkukankaanpuiston alueelle levittyvällä radalla on monimuotoista nurmikkoa, nopeaa kivituhkabaanaa ja pieniä metsäkaistaleita. Kilpailutapahtuma on kilpailijoille ja yleisölle ilmainen. Pikkukankaanpuisto, Raksila, Oulu.



Laulava talonmies Tubassa

Keikka

Sepi Kumpulainen duo ravintola Tubassa lauantaina 14.10. kello 21.30–00.

Suomalaisen huumorimusiikin tähtitaivaalle 1990-luvun alussa sinkoutunut Sepi Kumpulainen saapuu keikalle kulttuurikuppila Tubaan. Kumpulaisen komppikaverina toimii basson ja laulun keinoin Juha Saunala. Täysi-ikäisille suunnatun keikan pääsyliput ovelta 10 euroa. Mannenkatu 2, Oulu.



Synkistelyä kieli poskessa

Keikka

Kauniskangas Voimala 1889:ssä sunnuntaina 15.10. kello 14–20.

Laulaja Eeva-Maria Kauniskankaan ja kitaristi Riku-Pekka Miettusen muodostama Kauniskangas-duo esiintyy Voimalan raukeassa sunnuntaissa. Finnish gothic -suun­tausta edustava duo versioi suomalaisen synkkyyden kyllästämiä pop-, rock- ja iskelmäkappaleita. Soitanta alkaa kello 16. Keikka on pääsymaksuton. Voimalan yleinen sauna on avoinna kello 14–20. Kylpeminen maksaa 6 euroa. Kasarmintie 1, Oulu.

