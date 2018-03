Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Leffanäytöksiä, pääsiäismyyjäiset ja monipuolista musiikkitarjontaa

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Kajaanista Kongoon

Dokumentti

Doc Lounge Oulu: Ei tietä kotiin ravintola Tubassa torstaina 22.3. kello 18–22.

Doc Lounge -klubin maaliskuun näytöksessä ravintola Tuban valkokankaalle heijastetaan oululaistuneen Markku Heikkisen dokumenttielokuva Ei tietä kotiin (2018). Elokuvassa Kongosta Suomeen pakolaisena muuttanut Charles matkustaa pakolaisleirille Ruandaan tapaamaan äitiänsä ja perhettään. Elokuva valittiin helmikuussa päättyneellä DocPoint-festivaalilla katsojien ja kriitikon suosikiksi. Merkku Viris soittaa ennen näytöstä dj-setin. Näytöksen jälkeen järjestetään keskustelutilaisuus, johon osallistuu muun muassa ohjaaja Heikkinen. Tilaisuus on pääsymaksuton. Mannenkatu 2, Oulu.

Kolme leffaa kirjastossa

Elokuva

Vieraalla maalla – kolme elokuvaa toivosta, pelosta ja vihasta pääkirjastolla perjantaina 23.3. kello 14–20.

Oulun pääkirjaston Pakkalan salissa esitetään kolme elokuvaa, joissa tutkitaan vieraisiin oloihin muuttavan ihmisen tarinaa. Esitettävät elokuvat ovat Laulu koti-ikävästä (2013), Evakko (1956) ja Kiehumispiste (2016). Jokaisen elokuvan jälkeen on hetki aikaa katsomiskokemuksen ja ajatusten jakamiseen. Kello 14, 16 ja 18 alkavat näytökset ovat kaikille avoimia ja pääsymaksuttomia. Kaarlenväylä 3, Oulu.

Altosta sopraanoon

Klubi

Yläfemma ravintola Konst o. Delissä perjantaina 23.3. kello 16–18.

Kulttuuritalo Valveen katutasossa sijaitsevan ravintola Konst o. Delin perjantaisin järjestettävällä Art Goes Afterwork -klubilla esiintyy Yläfemma. Kokoonpano on kaksi vuotta sitten perustettu nelihenkisen ystäväporukan kokeellinen a cappella -lauluyhtye, jossa jokainen pääsee vuorollaan olemaan niin alin altto kuin korkein sopraanokin. Valveella kuultava ohjelmisto koostuu tutuista pop- ja rock-kappaleista. Klubi on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Hallituskatu 7, Oulu.

Kivaa koko perheelle

Myyjäiset

Pääsiäismyyjäiset Oulun steinerkoululla lauantaina 24.3. kello 10–14.

Oulun steinerkoululla järjestetään perinteiset pääsiäismyyjäiset. Ohjelmassa on mukavaa tekemistä, uniikkeja käsitöitä ja pääsiäisherkkuja kaikenikäisille. Lisäksi myyjäisten ohella järjestetään 1.-6. luokkien eurytmiakatselmus kello 10.30 ja 6. luokan välineteatteria kello 12 ja 13. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Isokatu 94, Oulu.

Progressiivista Hiukkavaarassa

Keikkailta

Proge-ilta Hiukkavaaran Kokardi-Klubilla lauantaina 24.3. kello 20–00.

Hiukkavaaran vanhan elokuvateatterin tiloissa sijaitsevalla Kokardi-Klubilla kuullaan lauantaina vanhaa kunnon progea kahden tribuuttikokoonpanon toimesta. Finn Floyd versioi Pink Floydin biisejä ja Limingantulli viihtyy Jethro Tull -materiaalin parissa. Keikkaillan pääsyliput maksavat 5 euroa. Hiukanpiha 11, Oulu.

Muksujen suosikit Oulujoella

Konsertti

Soiva Siili ja Liikkuva laulureppu Oulujoen kirkossa sunnuntaina 25.3. kello 13–15.

Oulujoen kirkossa järjestetään koko perheen konsertti, jonka tuotto menee lyhentämättömänä Oulun seurakuntien yhteisvastuukeräykseen. Esiintyjinä nähdään kaksi lasten suosikkia. Pikkukakkosestakin tutun Soivan Siilin konserttiohjelmassa on sekä reipasta että rauhallista. Liikkuva Laulureppu leikittää ja laulattaa lapsia omalla osallistavalla tavallaan. Kahvi- ja mehutarjoilu konsertin jälkeen. Perhelippu maksaa 5 euroa. Oulujoentie 69, Oulu.

