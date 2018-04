Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Lastenkirjailija Laiturissa, Muhoksella tartutaan mikkiin ja keväinen luontoretki

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Lastenkirjailija kertoo urastaan

Keskustelu

Kirjailijavieraana Maikki Harjanne Oulun kaupunginkirjastossa torstaina 12.4. kello 18–19.

Viime joulukuussa Pro Finlandia -palkittu kirjailija Maikki Harjanne kertoo urastaan Eva Polttilan haastattelemana pääkirjaston katutasossa sijaitsevassa Tapahtumatila Laiturissa. Harjanne on kirjoittanut ja kuvittanut 40-vuotisen uransa aikana yli sata teosta. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kaarlenväylä 3, Oulu.

Serbia ikkunan läpi

Dokumentti

Doc Lounge Oulu: The Other Side of Everything ravintola Tubassa torstaina 12.4. kello 18–21.

Kevätkauden viimeisessä Doc Lounge -näytöksessä ravintola Tuban valkokankaalle heijastetaan Mila Turajlicin dokumenttielokuva The Other Side of Everything (2017). Elokuvassa perehdytään Belgradissa asuvaan serbialaisperheen ja koko maan myrskyisään historiaan. Teos voitti maailman suurimman kansainvälisen dokumenttifestivaalin IDFA:n pääpalkinnon viime vuonna. Ennen ja jälkeen näytöksen tunnelmamusiikkia tarjoilee Curacy. Näytös on pääsymaksuton. Mannenkatu 2, Oulu.

Lavalle vaan!

Esiintymistilaisuus

Open mic – Tartu mikkiin! Muhoksen Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksessa perjantaina 13.4. kello 16.30–18.30.

Muhoksen kirjasto järjestää epäonnenpäivänä rennon Tartu mikkiin -tapahtuman, jossa mokailu ja hauskanpito on sallittu. Tapahtumassa kuka tahansa voi vuorollaan päästä lavalle vaikka räppäämään, kertomaan vitsejä, laulamaan, soittamaan, kertomaan tarinan, lukemaan runoja, esittämään sirkustemppuja tai vetämään stand up -shown. Ei ikärajaa eikä ennakkoilmoittautumista, esiintymään voi ilmoittautua paikan päällä. Osallistujien kesken arvotaan palkinto. Muhostie 2, Muhos.

Kevään merkkejä

Perheet

Kevättuuli soi! -luontoretki Letonniemen suojelualueella lauantaina 14.4. kello 10–13.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri järjestää yhdessä Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa koko perheen luontoretken. Retki alkaa aamukymmeneltä ohjatulla kävelyllä Rajahaudan venesatamasta Letonniemen nuotiopaikalle. Nuotiopaikan ympäristössä on luvassa yhteisiä leikkejä, lintubongausta sekä herkkujen paistamista nuotion ääressä. Säävarauksellinen retki on kaikille avoin ja ilmainen. Rajahaudantie, Rajahaudan venesatama, Oulu.

Tutkimusmatkoja pohjoiseen

Seminaari

Paulaharju ja Ruija Oulun kaupunginkirjastossa lauantaina 14.4. kello 11.45–16.

Kalevalaseuran ja Oulun kaupunginkirjaston järjestämässä Paulaharju-seminaarissa tarkastellaan Samuli Paulaharjun tutkimusmatkoja Norjan Lapissa sijaitsevan Ruijan suomalaisten parissa. Seminaari on viimeinen viiden vuoden aikana toteutettavasta Paulaharju-seminaarien sarjasta, joka liittyy kirjailija ja ohjaa­- ja Juha Hurmeen teatteriprojektiin Operaatio Paulaharju. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Kaarlenväylä 3, Oulu.

