Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Kuiskauspunkia, lauluja seinäkirjoituksista ja rujoa räppiä

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Kuiskauspunkista seinäkirjoituksiin

Klubi

Musteklubi ravintola Tubassa torstaina 19.4. kello 19–22.

Pohjoisen kirjallisuuden ja kirjoittajien esilletuomista edistävän Huutomerkki ry:n Musteklubin ohjelmassa on tällä kertaa keskustelua kirjailija Jorma ”Jomppa” Ojaharjusta, Madam Pipp Alotin ja Sinihampaiden esittämää kuiskauspunkia, pienoispaneeli romaanin ja tietokirjallisuuden hämäristä suhteista sekä runolautakunta. Lisäksi kuullaan Jalot Pojat -kokoonpanon kappaleita, jotka on ammennettu julkisten vessojen seinäkirjoituksista. Täysi-ikäisille tarkoitettu klubi on pääsymaksuton. Mannenkatu 2, Oulu.

Sekoituksessa vanhaa iskelmää

Klubi

Kukkola Kommun ravintola Konst o. Delissä perjantaina 20.4. kello 16–18.

Kulttuuritalo Valveen katutason ravintola Konst o. Delissä perjantaisin järjestettävän Art goes Afterwork -klubin esiintyjäksi saapuu kello 17 aloittava Kukkola Kommun. Kuusihenkinen oululaisyhtye perustettiin vuonna 2016 ja se on julkaissut tähän mennessä kaksi kappaletta. Kukkola Kommunin musiikki on sekoitus poppia, rockia ja vanhaa iskelmää. Klubi on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Hallituskatu 7, Oulu.

Tavallista rujompaa räppiä

Klubi

Julma H & Sairas T hip hop -klubi Wäinössä perjantaina 20.4. kello 22–05.

Oululaislähtöinen Julma H ja kotkalaislähtöinen Sairas T juhlistavat Kuollu kulma -yhteispitkäsoittonsa julkaisua Wäinössä järjestettävällä Tulvaklubilla. Lisäksi rap-musiikin täyttämän illan aikana kuullaan Jerikon ja Dj Loasteezen esiintymiset. Täysi-ikäisille tarkoitetun klubin pääsyliput maksavat ovelta 18 euroa. Asemakatu 20, Oulu.

Paljon nousee penkistä?

Urheilu

Voimailua kauppakeskus Zeppelinissä lauantaina 21.4. kello 11 alkaen.

Oulun Power Team ry järjestää klassisen penkkipunnerrus- ja voimanostokilpailun kauppakeskus Zeppelinin keskustorilla lauantaina. Kilpailusarjoja on kolme: Nuoret alle 23 vuotta, yleinen ja veteraanit. Jokaisen sarjan kolme parasta palkitaan. Tapahtuma on yleisölle pääsymaksuton. Zeppeliinintie 1, Kempele.

Kasarmi täynnä taidetta

Näyttelytapahtuma

K2 Unplugged Hiukkavaarassa lauantaina 21.4. ja sunnuntaina 22.4. kello 12–18.

Hiukkavaaran K2 Unplugged -näyttelytapahtuma muuttaa jo neljättä kertaa työhuoneet gallerioiksi huhtikuisen viikonlopun ajaksi. K2 taiteilijatalo on dynaaminen taiteidentalo, jonka tarjonta elää toimijoidensa mukana. Tänä vuonna esillä on teoksia 32:lta eri taiteentekijältä. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Hiukanpiha 25, Oulu.

Katso lisää tapahtumia Kalevan tapahtumat-sivulta.