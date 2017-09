Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Kreikkalaisvivahteita debyyttilevyllä, vauhdin hurmaa ja lähiruokaherkkuja

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Klubillinen kulttuuria

Klubi

Musteklubi ravintola Tubassa torstaina 21.9. kello 19–23.

Huutomerkki ry:n Musteklubi käynnistyy tällä kertaa kaikille avoimella kirjallisella baarivisalla. Parhaat kirjallisuustietäjät palkitaan. Lisäksi ohjelmassa on runoja Harri Holtinkosken lukemana, lavarunouden suomenmestari Lassi Kalleisen esikoisteoksen julkistaminen, kokkolalaisen Keke Lammassaaren stand upia, kirjailija-lauluntekijä Janne Nevalan lauluja, elektrolyyrinen esitys Joensuusta ja Parrakas nainen -yh­tyeen punkia. Klubi on pääsymaksuton. Mannenkatu 2, Oulu.



Pohjoisia kuvia

Näyttely

Pohjoinen kohtaaminen -näyttelyn avajaiset Kulttuuritalo Valveella perjantaina 22.9. kello 17 alkaen.

Pohjoinen valokuvakeskus herättää 30-vuotis-juhlavuotensa kunniaksi henkiin Pohjois-Suomen valokuvataiteen aluenäyttelyn. Perjantaina avattava Pohjoinen Kohtaaminen -näyttely on esillä Valveen gallerioissa marraskuun 12. päivään saakka. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Isokatu 25, Oulu.



Kreikkalaisia vivahteita

Keikka

Dimi Salon Lauluja uskaltamisesta -levyn julkaisukeikka Voimala 1889:ssa perjantaina 22.9. kello 21–02.

Oulussa asuvan laulaja-lauluntekijä Dimi Salo tekee ja esittää elämänmakuisia suomenkielisiä lauluja, joiden aiheita ovat luottaminen, toiveet ja hyväkin ikävä. Perjantaina julkaistavalle esikoislevylle Salo on ottanut kreikkalaisia musiikkivaikutteita ja kreikan kielen osaksi tuotantoaan. Täysi-ikäisille tarkoitettu keikka on pääsymaksuton. Kasarmintie 1, Oulu.



Luisuja ja kiihdytyksiä

Autoilu

Drift & tuning day Ouluzonessa lauantaina 23.9. kello 10–18.

Moottoriurheilukeskus Ouluzonessa tutustutaan lauantaina driftingiin, koetaan vauhdin hurmaa kokeneiden kuljettajien kyydissä ja ihastellaan autoja. Lisäksi päivään kuuluu näytösajoja, arvontaa, infoa, renkaanvaihtokisa ja ohjelmaa myös lapsille. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kuusamontie 3250, Oulu.



Herkkuja likeltä

Lähiruoka

Likis-lähiruokatapahtuma Oulun ammattikorkeakoulun pihalla lauantaina 23.9. kello 10–16 ja sunnuntaina 24.9. kello 10–15.

Ensimmäistä kertaa järjestettävässä Likis-lähiruokatapahtumassa on tarjolla lähialueiden tuottajien myymää ruokaa. Lisäksi tapahtumassa on muun muassa poniratsastusta, tanssia sekä leikkimielisiä kilpailuja kaikenikäisille. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kotkantie 1, Oulu.





