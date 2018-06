Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Kaaoslava avataan Hollihaassa, Rotuaarilla tanssitaan ja vesitornissa vieraillaan

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Kaaosta Hollihaassa

Avajaiset

Kaaoslavan avajaiset Hollihaan puistossa torstaina 14.6. kello 16–20.

Uudistetun Kaaoslavan avajaisissa esiintyvät Rasse, Dj Illyana ja Sophia Mitiku. Lisäksi tapahtumassa julkistetaan taideteos Vuonna Vaaleanpunainen, joka on taiteilija Silja Kejosen käsialaa. Avajaisissa vierailee myös kulttuurijohtaja Samu Forsblom. Veeran Verstaan pop up -myyntipisteestä voi ostaa muun muassa pientä syötävää ja Kaaoslava-tuotteita käteisellä. Säävarauksellinen tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen.

Jalalla koreasti kävelykadulla

Tanssi

Tanssia kaikille! -tapahtuma Rotuaarilla perjantaina 15.6. kello 17–19.

Kävelykadun lavan valtaava Tanssia kaikille! -tapahtuma järjestetään seitsemättä kertaa osana Oulun Päivät kaupunkifestivaalia. Tapahtumassa nähdään taitavien tanssijoiden esitysten lisäksi myös tanssikoulujen ja -yhteisöjen esittelyjä. Ohjelmassa on tanssia laidasta laitaan ja lapsista aikuisiin. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Kirkkokatu 17, Oulu.

Esiintymisen paikka

Klubi

Pihalla-klubi Antell Cafe Pihassa perjantaina 15.6. kello 18–23.

Tämän kertaisella Pihalla-klubilla mikki on auki kaikille halukkaille noin tunnin verran. Paikalle voi tulla vaikka kertomaan tarinan, lausumaan runon tai laulamaan laulun. Paikalta löytyy myös kitara ja piano sanataiteellisen ilmaisun säestämiseen. Lisäksi ohjelmassa on muusikko Elisa Koivupuron kuulumisia Antti Viitalan haastattelemana ja Koivupuron esiintyminen duo-kokoonpanolla. Klubille on vapaa pääsy. Kauppurienkatu 7, Oulu.

Korkealta näkee kauas

Avoimet ovet

Puolivälinkankaan vesitorni avataan yleisölle lauantaina 16.6. ja sunnuntaina 17.6. kello 10–16.

Puolivälinkankaan vesitornin näköalatasanteelta aukeaa upeat näkymät lähes koko Oulun alueelle. Vesitornissa on tähtitorni, jota Oulun tähtitieteellinen yhdistys Arktos ry pitää avoinna molempina päivinä vesitornin aukioloajan. Torniin voi nousta portaiden lisäksi myös hissillä, mutta tällöin kannattaa varautua jonottamaan. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Mielikintie 11, Oulu.

Rotuaarilla raikaa

Konsertti

Sounds of Oulu –pääkonsertti Rotuaarin lavalla lauantaina 16.6. kello 14–17.

Uusi rytmimusiikin kaupunkifestivaali Sounds of Oulu valtaa keskustan lauantaina. Tapahtuman pääkonsertissa Rotuaarin lavalla esiintyvät Oulu Big Band, OYJO eli Oulu Youth Jazz Orchestra ja TT Big Band. Pääkonsertin jälkeen soittajilla on tilaisuus esitellä taitojaan jammailemalla Valkean aukealla klo 17–18. Soittamaan ovat tervetulleita kaikki kynnelle kykenevät jazzia tai bluesia soittavat ja laulavat muusikot. Omat soittimet ja vahvistimet mukaan. Kaikille avoin ja ilmainen tapahtuma on osa Oulun Päivien ohjelmaa. Kirkkokatu 17, Oulu.

Hassuttelua kaupungilla

Kävelykierros

The authentic fake stories of Oulu city sunnuntaina 17.6. kello 15–16.

Oppaana toimiva Jacqueline Rions johdattaa osallistujat Oulun aitojen tekaistujen tarinoiden maailmaan. Toripolliisiilta alkavalla komediallisella kierroksella tutustutaan muun muassa patsaaseen liittyvään salaisuuteen, kuullaan kuinka Walt Disney sai inspiraationsa Oulusta ja tutkaillaan arktisten delfiinien uimapaikkoja. Englanninkielinen kierros on kaikille avoin ja ilmainen. Kauppatori, Oulu.

