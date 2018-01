Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Janis Joplinin muistelua ja kivaa Köykkyrissä

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Jazzin ja bluesin klassikkoja

Keikka

Murmansk Express ravintola Ykän Pubissa perjantaina 19.1. kello 19–21.

Sofia Perhomaan ja Hannu Raudaskosken Murmansk Express suomentaa jazzin ja bluesin klassikkoja nykyaikaan sopiviksi. Lisäksi ohjelmistossa on omia blues nouveau -kappaleita. Mukana ovat myös kemijärveläistynyt kitaristi Georgios Apostolakis ja rovaniemeläinen pianisti Vesa Norvanto. Keikka on pääsymaksuton. Merimiehentie 1, Oulu.

Klubillinen sanataidetta

Klubi

Musteklubi ravintola Tubassa perjantaina 19.1. kello 20–22.

Musteklubin aluksi vietetään Nina Juustilan Kuistilla empien -esikoiskokoelman julkkareita. Illan ohjelmaan mahtuu myös runolautakunnan kokoontuminen, verbaalista kuvainraastoa, runozumbaa ja Oulun ylioppilasteatterin esimakupala tulevasta Noitavasara-näytelmästä. Täysi-ikäisille tarkoitettu klubin on pääsymaksuton. Mannenkatu 2, Oulu.

Janisin muistolle

Konsertti

Janis Joplin 75v. Tribute Hevimesta Liveklubilla perjantaina 19.1. kello 22–04.

Rocklegenda Janis Joplin syntymästä on kulunut 75 vuotta. Laulajan elämäntyötä kunnioitetaan Hevimesta Liveklubilla merkkipäivää varten oululaisartisteista kootun kokoonpanon voimin. Tribuuttikokoonpanoa johtaa karheaääninen Maya Paakkari. Täysi-ikäisille tarkoitetun konsertin pääsyliput maksavat ovelta 12 euroa. Uusikatu 23, Oulu.

Kivaa Köykkyrissä

Liikunta

Köykkyri herää! -tapahtuma Kempeleessä lauantaina 20.1. kello 13–17.

Kempeleen Köykkyrin laskettelurinteen uusittu hissi avataan lauantaina toimintaan ja oheistapahtumassa on mukana alueen seuroja sekä muita toimijoita. Koko perheelle sopivassa ohjelmassa on muun muassa pop-up-taidetta, kunnanjohtaja Tuomas Lohen puhe, Liikkuva Laulureppu, poniratsastusta ja näytöshyppyjä. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Pyrinnöntie, Kempele.

Jamit on aina jamit

Klubi

Sunnuntaijamit ravintola 45 Specialissa sunnuntaina 21.1. kello 23–04.

Numerobaarin perinteiset sunnuntaijamit tarjoavat monipuolista musisointia sunnuntain ratoksi. Talon puolesta löytyvät rummut, basso, kitarat, kosketinsoittimet ja helistinsoittimia. Paikalle saa tulla yksin tai vaikka koko bändillä. Soittovuoroja jakaa talon jami-isäntä ja äänentoistosta huolehditaan talon puolesta. 19 vuotta täyttäneille tarkoitettuihin jameihin pääsee mukaan 2,5 euron narikkamaksulla. Saaristonkatu 12, Oulu.

Katso lisää tapahtumia Kalevan tapahtumat-sivulta.