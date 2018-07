Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Hässäkkää Toppilassa, weteraanikonepäivät ja Rotuaari täynnä lauluja

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Hässäkkä päälle

Klubi

Hässäkkä-päivien aloitusklubi Ykän Pubissa torstaina 5.7. kello 20 alkaen.

Viikonloppuna Välivainion Tukikohdassa järjestettävien Hässäkkä-päivien aloitusklubia vietetään torstaina tanssiravintola Ykän Pubissa Toppilassa. Lavalle nousevat Olimpia Splendid, Romanssi, Stolen Kidneys ja Botflies & Tyhjä pää. Täysi-ikäisille tarkoitetun klubin pääsyliput maksavat 6 euroa. Merimiehentie 1, Oulu.

Runoja suveen

Sanataide

Runon ja suven päivä Hollihaan Kaaoslavalla perjantaina 6.7. kello 17–19.

Hollihaan Kaaoslavalla lausutaan ja kuunnellaan runoja perjantaina. Esiintymislavalla nähdään helsinkiläinen kirjailija ja dramaturgi Mikko Viljanen sekä Oulussa asuva kirjailija Riikka Ulanto. Lisäksi luvassa on Heinäpään kaupunginteatterin esiintyminen, joka sisältää muun muassa kuiskauspunkia. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Kaaoslava, Hollihaan puisto, Oulu.

Wanhoja wärkkejä

Koneet

Weteraanikonepäivät Oulaisissa perjantaina 6.7. kello 10–19, lauantaina 7.7. kello 10–19 ja sunnuntaina 8.7. kello 11–17.

Maamoottoreista valtakunnalliseksi perinnetapahtumaksi laajentuneet Weteraanikonepäivät järjestetään Oulaisissa 26. kerran. Wanhassa wara paras -teemalla järjestettävillä päivillä riittää erilaisten moottoreiden lisäksi nähtävää muun muassa auto-, traktori- ja mopokentillä. Lisäksi tapahtumassa on työnäytöksiä, rompemyyjiä ja käsityöläisiä. Tekemistä löytyy myös lapsille. Pääsyliput aikuisilta 10 euroa. Sotaveteraanit ja alle 15-vuotiaat lapset pääsevät ilmaiseksi. Törmäperä, Amiraalintie 163, Oulainen.

Katu täynnä lauluja

Musiikki

Lastenlaulukatu 2018 Rotuaarilla lauantaina 7.7. kello 11–17.

Oululaiset lastenmuusikot kokoontuvat jo yhdeksättä kertaa Lastenlaulukadulle koko perheen lastenmusiikin katusoittotapahtumaan. Lastenmusiikkikokoonpanot soittavat Rotuaarin varrella ja aukiolla kello 11–13 ja 15–17. Kaikki ryhmät vuorollaan esiintyvät Rotuaarin lavalla yhteiskonsertissa kello 14–15. Lastenlaulukadun katusoittoansioilla ja yrityslahjoituksilla ostetaan soittimia, jotka lahjoitetaan tänä vuonna Pelastakaa lapset ry:n Pohjois-Suomen aluetoimiston toiminnan piirissä oleville lapsille. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kirkkokatu 15, Oulu.

Bluesia Karjasillalla

Musiikki

Karjasilta Blues 2018 Uumajan puistossa lauantaina 7.7. kello 13–17.

Karjasilta Blues järjestetään jälleen Uumajan puistossa. Ohjelmassa on muun muassa Stella-klovni, sirkusesityksiä, Henry Ojutkangas & Arto Louhela, Jo`Buddy`s Trio Riot ja Trickbag. Katuruokaa tarjoilevat Tuba, Flying Reindeer ja Kahvila Kiikku. Mukaan kannattaa varata käteistä rahaa, sillä ruokaa voi ostaa vain käteisellä. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Hiekkakuja 5, Oulu.

Puistossa kuunneltavaa

Keikka

Varjakka String Band ja The Triplet Hollihaan puistossa sunnuntaina 8.7. kello 14–16.

Sunnuntain puistopiknikissä kuullaan kahden kokoonpanon musiikkia. Oululainen, bluegrassia ja folkia fuusioiva Varjakka String Band -yhtye esittää omaa musiikkiaan suomeksi laulettuna. Ukulele-trio The Triplet on kahdessa vuodessa kasvattanut kunnianhimoisen ohjelmiston, joka koostuu perinteisen ukulelemusiikin lisäksi heidän omista sovituksistaan pop-kappaleista. Säävarauksellinen tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Hollihaan puisto, Oulu.

