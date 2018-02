Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Harry Potter -fanit kokoontuvat, Radiopuhelimet soittavat ja Limingassa vietetään Eläinten talvea

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Potterin ystäville

Perheet

Harry Potter -ilta Puokkaritalolla torstaina 1.2. kello 17–19.

Puolivälinkankaan Puokkaritalon Potter -iltaan voi pukeutua vaikkapa velhoasuun tai tulla jästiksi sommistautuneena. Ohjelmassa on tupalajittelua, siepin metsästystä, hirnyrkkien etsintää, taikasauvojen tekoa ja taikalienten sekoittelua. Paras puku palkitaan ja tarjolla on myös muita yllätyksiä. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Mielikintie 7, Oulu.

Tinkimätöntä tuuttausta

Keikka

Radiopuhelimet ravintola Tubassa perjantaina 2.2. kello 21–00.

1986 perustettu oululaisen rockin suuruus Radiopuhelimet keikkailee perjantai-iltana Tubassa. Lämmittelijänä lauteille Kuusamossa vuosina 1985–1990 vaikuttanut ja sittemmin uudelleen aktivoitunut rockyhtye Jackdaw. Täysi-ikäisille tarkoitetun keikan pääsyliput maksavat ovelta 8 euroa. Mannenkatu 2, Oulu.

Luontoilua Limingassa

Perheet

Eläinten talvi Liminganlahden luontokeskuksessa lauantaina 3.2. kello 11–15.

Eläinten talven luontorasteilla kurkistetaan karhun pesään, kokeillaan lumikenkäilyä ja -rakentamista, tunnistetaan eläinten jälkiä, askarrellaan eläinhahmoja ja tutkitaan mikroskoopilla talviötököitä. Lisäksi lapsille on järjestetty poniajelua ja -ratsastusta. Ulkorastien pakkasraja on -20. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Rantakurvi 6, Liminka.

Avaruusmatkailua pääkirjastossa

Perheet

Lukemisen lumoa – Avaruus! Oulun kaupunginkirjastossa lauantaina 3.2. kello 12–15.

Lukemisen lumoa! -tapahtumassa on luvassa paljon avaruus-aiheista tekemistä: muun muassa animaatiopaja, näytelty satutuokio, askartelupaja, kirjavinkkausta ja kuu-ukko-valokuvausseinä. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Kaarlenväylä 3, Oulu.

Menneisyyden miehiä

Luento

Yleisöluento Yrjö Kallisesta ja Arvi Huhtelasta Pohjois-Pohjanmaan museossa lauantaina 3.2. kello 13–15.

FM Risto Kentän ja TtT Päivi Huhtelan yleisöluento Yrjö Kallisen & Arvi Huhtelan jäljillä Oulussa kevättalvena 1918 kuullaan Pohjois-Pohjanmaan museossa lauantaina. Kallinen tunnetaan rauhanaatteen puolestapuhujana. Arvi Huhtela taas kuului Oulun I vapaaehtoiseen rintamakomennuskuntaan, joka koottiin Oulun taistelun jälkeen Pohjois-Pohjanmaan valkoisista nuorukaisista. Yleisöluennon jälkeen yleisöllä on mahdollisuus tutustua museon infopisteen näyttelyyn Emme unohda – Oulu vuonna 1918. Ainolanpolku 1, Oulu.

Koodeilla kulttuuriin

Perheet

Tuliketun tarinoita -työpaja Pohjois-Pohjanmaan museossa sunnuntaina 4.2. kello 10–13.

Tuliketun tarinoita on älypuhelimella luettavien QR-koodien kautta avautuva seikkailumatka saamelaiseen kulttuuriin. Työpaja on toteutettu Oulun yliopiston luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opiskelijoiden projektina. Alle 18-vuotiailla on museoon vapaa pääsy. Aikuisten pääsymaksu on kuusi euroa. Ainolanpolku 1, Oulu.

Katso lisää tapahtumia Kalevan tapahtumat-sivulta.