Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Graffiteja museossa, keikkaileva Antti Reini ja tipujen tiirailua

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Graffiteja museon seinillä

Avajaiset

Rakkaudesta vapauteen -näyttelyn avajaiset Oulun taidemuseossa perjantaina 26.1. kello 17–19.

Suomen laajin graffittitaiteeseen keskittyvä näyttely on graffititaiteilija Jouni ”Psyke” Väänäsen kuratoima kokonaisuus. Se esittelee parikymmentä tekijää, mukana on myös oululaisia graffititaiteilijoita sekä alan kansainvälisiin huippuihin kuuluva saksalaisen Claudia ”MadC” Walden. Avajaistilaisuus on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kasarmintie 9, Oulu.

Näyttelijän musiikkia

Keikka

Antti Reini ravintola Tubassa perjantaina 26.1. kello 21–00.

Näyttelijä Antti Reinin debyyttisooloalbumi Kärpänen julkaistiin vuoden 2016 elokuussa. Mies on aloittanut jo uuden albumin materiaalia ja lisää kappaleita keikkasettiinsä pikkuhiljaa. Täysi-ikäisille tarkoitetun keikan pääsyliput maksavat ovelta 14 euroa. Mannenkatu 2, Oulu.

Okkultistisia soundeja

Keikka

Noitavasaraklubi ravintola Snooker Timessa perjantaina 26.1. kello 20.30–22.

Oulun Ylioppilasteatterissa helmikuussa ensi-iltansa saavan Noitavasara!-näytelmän yhtye The Aeon perustettiin OYT:n edellistä Suuri peto -näytelmää varten. Täysi-ikäisille tarkoitettu keikka on pääsymaksuton. Asemakatu 28, Oulu.

Mailat käteen ja menoksi

Liikunta

Mailapelien perhepäivä Nallisportissa lauantaina 27.1. kello 10–13.

Oululaiset racketlon-, pöytätennis-, sulkapallo-, squash- ja tennisseurat kutsuvat 4–12-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa kokeilemaan mailapelejä Nallisportiin perjantaina. Päälle kannattaa pukea liikunnalliset vaatteet ja sisäpelikengät. Pelivälineet saa lainata ilmaiseksi paikan päältä, aikaisempaa pelikokemusta ei tarvita. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Vellamontie 9, Oulu.

Keikkoja kaamoksen keskellä

Klubi

Kaamosklubi Iin Työväentalolla lauantaina 27.1. kello 19–22.

Kaamosklubilla kuullaan klassikkobiisejä ja tuoreempia sävellyksiä nuorten, nousevien muusikkojen sekä kokeneempien konkareiden esittäminä, kolmen eri kokoonpanon voimin. Lavalle nousevat New Folk’s Music Group, Aseman pojat ja Twiik. Klubin pääsylippuja saa ovelta ainoastaan käteisellä 10 euron hintaan. Pappilantie 1, Ii.

Tipujen tiirailua

Luonto

Koko perheen pihabongaus Tuiranpuistossa sunnuntaina 28.1. kello 13–15.

Tuiranpuistossa opetellaan talvilintuja lintuoppaiden johdolla ja osallistutaan Birdlife Suomen Pihabongaukseen sunnuntaina. Aloitus tapahtuu Tuiranpuiston neuvolan pihasta, jossa jaetaan reittikarttoja kello 13–14. Lapsille on tarjolla ulkoleikkejä. Reitin kierrettyä voi nauttia Tuiranpuiston neuvolassa tarjottavaa kasviskeittoa, pullaa, kahvia ja mehua. Tarjoiluista vapaaehtoinen maksu. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Tuirantie 5, Oulu.

