Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Dokkari äärioikeiston johtonaisista ja kotimaisen hard rockin suuruus keikalla

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Kultaisen aamunkoiton naiset

Dokumentti

Doc Lounge Oulu: Golden Dawn Girls ravintola Tubassa torstaina 8.2. kello 18–21.

Kerran kuussa järjestettävässä Doc Lounge -klubissa näytetään mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä dokumenttielokuvia. Helmikuun näytöksessä ravintola Tuban valkokankaalle heijastetaan Håvard Bustnesin ohjaama dokumentti Golden Dawn Girls (2017). Elokuvassa kuullaan Kreikan äärioikeistopuolueen johtoon nousseiden naisten mielipiteitä. Elokuva on poliittinen jännäri, joka näyttää kuinka koko Kreikan yhteiskunta on vaarassa syöksyä raiteiltaan. Dj soittaa tunnelmaan virittävää musiikkia ennen näytöstä. Pääsymaksu 5 euroa. Mannenkatu 2, Oulu.

Kirjavuoden parhaimmistoa

Kirjallisuus

Kirjasaari Oulun kaupunginkirjastossa perjantaina 9.2. kello 9–15.30.

Lasten ja nuorten kirjavuoden parhaimmistoa esitellään Oulun pääkirjaston Pakkalan salissa perjantaina. Uutuutena mukana on myös lastenmusiikki. Päivän ohjelmassa on muun muassa fantasiaa, scifiä, tietokirjoja, sarjakuvia, protestilauluja, satuja ja lastenrunoja. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kaarlenväylä 3, Oulu.

Hard rockia vuosikymmenten kokemuksella

Keikka

Peer Günt Hevimesta Liveklubilla perjantaina 9.2. kello 21–04.

Pitkän linjan kotimainen hard rock -yhtye Peer Günt saapuu keikalle Hevimestaan. Vuonna 1976 perustettu bändi tunnetaan parhaiten suoraviivaisesta ja pelkistetystä tuotannostaan. Englanniksi esiintyvän poppoon tunnetuimpia kappaleita ovat ”Backseat” ja ”I Don't Wanna Be a Rock 'n' Roll Star”. Illan lämmittelijänä toimii Freeride. Täysi-ikäisille tarkoitetun keikan pääsyliput maksavat ovelta 20 euroa. Uusikatu 23, Oulu.

Kappaleita koko perheelle

Konsertti

Liikkuva Laulureppu Kempeleen kirjastossa lauantaina 10.2. kello 11–12.

Oululainen lastenmusiikkiyhtye Liikkuva Laulureppu esittää koko perheelle sopivaa musiikkiaan Kempeleen pääkirjastossa lauantaiaamupäivän iloksi. Kirjasto sijaitsee kauppakeskus Zeppelinin kolmannessa kerroksessa. Konsertti on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Zeppeliinintie 1, Kempele.

Tunteikasta tulkintaa

Keikka

Matti Johannes Koivu Vanhalla Paloasemalla lauantaina 10.2. kello 22–00.30.

Maan vahvimpien laulaja-lauluntekijöiden riviin lukeutuva Matti Johannes Koivu saapuu lauantai-iltana keikalle Vanhalle Paloasemalle. Vuosi sitten seitsemännen albuminsa julkaissut Koivu tunnetaan artistina, joka ei epäröi tuoda tunteitaan musiikkiin. Suuren yleisön tietoon Koivu tuli alun perin cover-versioista, joita hän teki Irwin Goodmanin esittämistä kappaleista. Täysi-ikäisille tarkoitetun keikan pääsyliput

maksavat ovelta 10 euroa. Kauppurienkatu 24 A, Oulu.

Vielä kerran ilmaisnäytös

Elokuva

Tornin neito -elokuvan ilmaisnäytös elokuvateatteri Studiossa sunnuntaina 11.2. kello

15.30–16.30.

Pääosin Oulussa kuvattu ja Mirkka Suhosen käsikirjoittama sekä ohjaama Tornin neito (2016) -kauhulyhytelokuva julkaistiin blu-raynä tammikuun lopulla. Oulun Elokuvakeskus tarjoaa sen kunniaksi elokuvalle vielä yhden ilmaisnäytöksen Studiossa. Paikalla on myös elokuvan tekijöitä. Elokuvan ikäraja on 12 vuotta. Hallituskatu 7, Oulu.

