Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Baleaarisia soundeja, Kakaravaaran kujia ja jyrsijöiden mittelöt

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Leffatähden levyvalintoja

Klubi

OMVF torstaijatkot: DJ Edu Kehäkettunen ravintola Zivagossa torstaina 24.8. kello 21–1.30.

Oulun Musiikkivideofestivaalien torstai kulminoituu ravintola Zivagoon, jossa aiemmin päivällä ensi-iltansa saavan Edumania-leffan tähti Edu Kehäkettunen siirtyy valkokankaalta levysoitinten taakse. Aisaparikseen musikaalisia vesiä seilaamaan Kehäkettunen saa paikallisen tiskijukan, DJ J-Honeyn. Luvassa on kosmista, trooppista ja baleaarista äänimaailmaa. Täysi-ikäisille tarkoitettu tapahtuma on pääsymaksuton. Kirkkokatu 29, Oulu.



Entisaikojen kaupunkielämää

Kävely

Kakaravaaran kujilla ja kartanoilla -kävelykierros Oulun keskustassa perjantaina 25.8. kello 15–17.

Vanhan Oulun Kakaravaaran historiaan ja tarinoihin tutustutaan perjantaina järjestettävällä kävelykierroksella. Kävelyn opas kertoo muun muassa, kuinka vaaralaisten merimiesten, korkkimaakareiden ja muiden vähäväkisten ainoa rikkaus oli tuvantäyteinen parkuva penikkaparvi. Kujapahasten varrella kallisteli pikkuruisia kömmänöitä. Ikkunoilla kukkivat palsamit ja turkinpippurit. Kaupungintalolta alkavalle kierrokselle kannattaa ottaa mukaan hyvät kävelykengät. Kävelykierros on kaikille avoin ja ilmainen. Kirkkokatu 2a, Oulu.



Rautalankaa rakastaville

Keikka

The Silent ravintola Tubassa perjantaina 25.8. kello 21–23.

Raahelainen The Silent -yhtye saapuu esiintymään kulttuurikuppila Tubaan perjantain ratoksi. Beat-iskelmää ja rautalankaa suosivan yhtyeen ohjelmisto on kasattu muun muassa Agentsin, A. Aallon Rytmiorkesterin ja Rauli Badding Somerjoen tunnetuiksi tekemistä kappaleista. Laulettujen kappaleiden lisäksi kuullaan rautalankamusiikin klassikoita. Aloitus- ja lopetusajat ovat viitteellisiä. Täysi-ikäisille tarkoitetun keikan pääsyliput maksavat 5 euroa. Mannenkatu 2, Oulu.



Vipeltäjiä Limingassa

Lemmikit

Kani- ja jyrsijänäyttely Limingan nuorisoseurantalolla lauantaina 26.8. kello 10–17.

Oulun seudun jyrsijäharrastajat ry järjestää lauantain Limingan nuorisoseurantalolla näyttelyn, jossa riittää ihmeteltävää kaikille kanien ja lemmikkijyrsijöiden ystäville. Näyttelyssä on myös pehmoeläinluokka 1–9-vuotiaille lapsille, johon voi osallistua yhden euron maksua vastaan. Tapahtuma on yleisölle pääsymaksuton. Krankantie 1, Liminka.



Korkeatasoista gospelia

Konsertti

Parasta Suomelle -konsertti Oulun Rotuaarilla lauantaina 26.8. kello 13–15.

Gospelyhtye & big band Chariots saapuu konsertoimaan kävelykatu Rotuaarille. Kokoonpanon laulajat ja soittajat ovat eri puolilla Suomea asuvia ammatti- ja harrastajamuusikoita. Kuusi albumia levyttäneen ryhmän musiikki on korkeatasoista gospelmusiikkia, jossa kuuluvat soul-, funk-, jazz-, rock-, ja lattarivaikutteet. Konsertin ohessa tarjolla on makkaraa, kahvia sekä lapsille ilmapalloja ja hattaraa. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kirkkokatu 15, Oulu.



Helsinkiläispapin uusin opus

Julkaisutilaisuus

Kai Sadinmaan Ilmestyskirjan julkkarit Tähtitornin kahvilassa lauantaina 26.8. kello 16–19.

Helsinkiläisen papin ja kirjailijan Kai Sadinmaan uuden Ilmestyskirja-teoksen julkaisua juhlistetaan lauantaina Tähtitornin kahvilassa. Ilmestyskirja on kirja tästä ajasta, jossa yhteiskunnan turvaverkot repeytyvät ja ihminen on oman onnensa varassa. Sadinmaata haastattelee Hailuodon anarkistipappi Árpád Kovács, intohimoinen aseharrastaja. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Linnansaari 1, Oulu.

Katso lisää tapahtumia Kalevan tapahtumat-sivulta.