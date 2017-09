Viikon hyvät uutiset: Oululaismies luovutti verta 222. kerran ja Kuuskaan tulossa suurkonsertti

Uudistunut Kuusisaari otettiin tänä kesänä hyvin vastaan. Nyt sinne suunnitellaan ensi kesäksi suurkonserttia. Järjestäjien mukaan Kuuskaan on tarkoitus saada ulkomainen artisti.

Oululainen Tapani Miettinen on tuttu vieras SPR:n verenluovutuspisteessä. 70-vuotias Miettinen on luovuttanut verta syksystä 1966 saakka. Tähän mennessä hän on luovuttanut verta 222 pussia.

Tapani Miettinen aikoo luovuttaa verta viimeisen kerran ensi syksynä. KUVA: Pekka Peura

Hallituksen budjetti-infossa kerrottiin torstaina, että valtio aikoo osallistua Hailuodon ja mantereen välisen kiinteän yhteyden rakentamiseen. Siltoja ja pengertietä sisältävä hanke on kerännyt poikkeuksellisen paljon peukutuksia, vaikka osa on sitä mieltä, että lauttaliikenteen pitäisi jatkua.

Viikon aikana kuultiin myös kaksi Oulun seudun kannalta myönteistä yritysuutista. Kymppi Group kertoi torstaina, että se ostaa norjalaisyrityksen osakekannan. Led-valoja valmistava Valtavalo kertoi puolestaan vahvistavansa toimintaansa Ruotsissa.

Oulun kaupunki kertoi keväällä, että se sijoittaa eri puolille kaupunkia viljelylaatikoita, joita kaupunkilaiset saavat varata omaan käyttöönsä. Nyt viljelylaatikoilla alkaa olla sadonkorjuun aika. Minna Kaunisvaara on tyytyväinen laatikosta saatuun satoon.