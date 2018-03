Viikingitkin tarvitaan maailmaa pelastamaan – elokuvaa filmataan parhaillaan Oulussa

Kuka kukin on?

Fandom on faniyhteisön, eli jonkin tietyn asian kannattajista tai siitä pitävistä henkilöistä muodostuva ryhmän ja sen toiminnan muodostama kokonaisuus.

Fanifiktio: faniyhteisön tuottamaa fiktiivistä tekstiä, jonka lähtökohtana on jokin populaarikulttuuriin tuote.

Loki: skandinaavisessa mytologiassa aasoihin kuuluva jättiläissukuinen jumala. Kutsuttu myös petkuttajajumalaksi. Ukkosenjumala Torin ottoveli.

Suicide Squad: vuonna 2016 ensi-iltansa saanut yhdysvaltalainen supersankarielokuva, joka pohjautuu DC Comicsin luomaan samannimiseen antisankarijoukkoon.

Terminaattori: Terminator-elokuvien tappajarobotti tulevaisuudesta.

Pahatar: Prinsessa Ruususen paha haltijatarkummi.

Bellatrix Lestrange: Harry Potter -sarjan noita, kuolonsyöjä.

Crowley: Supernatural-sarjan demoni.

Darth Vader: Tähtien sota -elokuvasarjan hahmo, Voiman pimeälle puolelle kääntynyt entinen jediritari.

Sauron: Taru sormusten herrasta -kirjan ja -elokuvasarjan absoluuttinen paha -hahmo.

Mycroft Holmes: salapoliisi Sherlock holmesin älykkäämpi veli.

Herttakuningatar: Liisa Ihmemaassa -teosten ahne hallitsija.

Cruella de Vil: Dodie Smithin lastenkirjassa Satayksi dalmatiankoiraa ja sen pohjalta tehdyissä Disneyn elokuvissa esiintyvä turkiksia rakastava konna.

Kummacon: Oulussa vuosittain järjestettävä kirjallisuus- ja populaarikulttuuritapahtuma.

Studio Korppikela ry

Studio Korppikela ry on Oulussa toimiva vapaamuotoinen, pääasiassa opiskelijoista koostuva omaehtoisen elokuvan tuottamiseen erikoistunut kuvausryhmä.

Kaikki ryhmän tuotannot ovat vapaasti saatavilla Studio Korppikelan Youtube-kanavalla.

Aloitettuaan toimintansa kesällä 2011 Studio Korppikela on tuottanut ja julkaissut talkoovoimin useita lyhytelokuvia sekä supersankarien maailmaan satiirisesti tutustuvat Season of the Villain ja Once Upon A Crime -nettisarjat.

Vuonna 2017 yhdistys tuotti ensimmäisen pitkän elokuvansa, Fandomelokuvan.

Studio Korppikela on voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys ja sen toiminta rahoitetaan varainkeruun sekä sponsoreiden avulla.

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki ryhmän tuotantoihin tai tapahtumiin osallistuneet. Jäsenyys on maksutonta.

Lisätietoja: studiokorppikela.com.