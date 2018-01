Vielä ehdit äänestää ennakkoon – katso lista Oulun äänestyspaikoista

Presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tänään tiistaina. Oulussa on vaalien yhteydessä 20 ennakkoäänestyspaikkaa, joista suurin osa on auki vielä tänään.

Presidentinvaalien ennakkoäänestys on ollut vilkasta. Maanantain jälkeen äänioikeuttaan oli käyttänyt lähes 30 prosenttia äänioikeutetuista.

Ensimmäisen kierroksen varsinainen vaalipäivä on tämän viikon sunnuntaina.

Oulussa pääsee äänestämään vielä tiistaina seuraavissa paikoissa:

Keskustan posti, Hallituskatu 36

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 08:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

21.1.2018 12:00-16:00

22.1.-23.1.2018 08:00-20:00

Kaakkurin K-Citymarket, Metsokankaantie 5

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

21.1.2018 12:00-17:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Limingantullin Prisma, Nuottasaarentie 1

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

21.1.2018 12:00-17:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Linnanmaan Prisma, Kauppalinnankuja 1-3

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1..2018 10:00-16:00

21.1.2018 12:00-17:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

S-Market Haukipudas, Kauppakuja 2

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

21.1.2018 12:00-17:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Kiimingin Yhteispalvelu, kunnanvirasto, Lempiniementie 2

Avoinna:

17.1-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

21.1.2018 12:00-17:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Oulunsalon Kapteeni, kirjasto, Karhuojantie 2

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

21.1.2018 12:00-17:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Ideapark Oulu, Ritaharjuntie 49 B

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Ruskon K-Citymarket, Laakeritie 4

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Tuiran koulu, Koskitie 27

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Myllyojan kirjasto, Karvarinaukio 11

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Virastotalo Oulu10, Torikatu 10

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Oulun kaupunginkirjasto (pääkirjasto), Kaarlenväylä 3

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Ylikiimingin S-market, Harjutie 21

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-19:00

20.1.2018 10:00-16:00

22.1.-23.1.2018 10:00-19:00

Yli-Iin Sale, Karjalantie 5

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-19:00

20.1.2018 10:00-16:00

22.1.-23.1.2018 10:00-19:00

Oulun yliopisto (Linnanmaa), Erkki Koiso-Kanttilan katu

Avoinna:

17.1-19.1.2018 10:00-18:00

22.1.-23.1.2018 10:00-18:00

Sale Maikkula, Kangaskontiontie 3

Avoinna:

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Kellon S-Market, Kissaojankuja 4

Avoinna:

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00