Vetovoima-palkinto tänä vuonna Bittiumille – "loistava esimerkki "

Miksi Oulu pakko buustaa Bittiumia vaikka sillä on aika huono maine työhakijoiden piirissä. Juuri juttelin tuttavan kanssa joka on töissä TE-toimistossa ja hän kertoi että on kuulunut aika rumaakin tekstia juurikin bittiumin rekry-toimista ja miten hakijoita on kohdeltu. Toisaalta kuulin huhua että yritys on keskittänyt rekryt opiskelijoihin koska heillä on harvemmin hajua paljonko oikeasti pitää saada palkkaa ja oven käyvän aika tiheään uloskin päin.

Sanoisin että ei savua ilman tulta, mutta tämähän tämän ajan henki että taputetaan päälaelle niitä kannustavasti jotka kohtelee ihmisiä huonosti.