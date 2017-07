Vesikulkuneuvoja rekisteröidään Oulussa entistä vähemmän, kertovat Trafin vesikulkuneuvorekisterin tilastot. Tilaston mukaan tämän vuoden alkupuoliskolla on rekisteröity yli 30 prosenttia vähemmän vesikulkuneuvoja kuin viime vuoden alussa.

Kun vertailee eri kaupunkien tilastoja, Oulu sijoittuu kokoonsa nähden melko kauas kärjestä. Vesikulkuneuvojen rekisteröintitilastossa Oulu on sijalla 18.

Oulun edelle nousevat esimerkiksi monet pienemmät sisämaakaupungit, kuten Mikkeli, Kuopio, Joensuu ja Jyväskylä.

– Tulee mieleen, että miksi Oulussa kannattaisi ostaa vene. Mihin voi lähteä veneilemään, kun ei ole palveluja? kysyy Oulun merenkävijät ry:n kommodori Markku Hurskainen.

Purjehdusharrastjien mukaan veneen tai muun vesipelin hankkiminen ei Oulussa houkuttele, sillä kaupunki ei panosta riittävästi veneilyolosuhteisiin. Yksityisen puolen satamat ovat heidän mukaansa hyvässä kunnossa, mutta niiden käyttökustannukset ovat suuremmat kuin kaupungin laitureilla.

– Juhlapuheissa sanotaan, että Oulu on merellinen kaupunki, mutta käytännön tekoja ei näy millään lailla, sanoo Hurskainen.

Useissa Oulun pienvenesatamissa olisi korjattavaa, mutta rahoituksesta on puutetta. Kaupungin arvion mukaan pienvenesatamilla on korjausvelkaa noin 2,6 miljoonan euron edestä. Niille on tehty korjaussuunnitelma vuoteen 2025 asti. Ensisijaisena kohteena ovat veneväylien ruoppaukset.