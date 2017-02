Venäläiset vieraat haltioissaan oululaisesta talvipyöräilykulttuurista, Pietarissa ei ole vielä edes pyöräteitä

Kahdeksan venäläistä vierasta ajelee tällä viikolla pitkin Oulun pyöräteitä ja tutustuu talvipyöräilykaupungin ihmeisiin. Pietarissa, josta osa vieraista tulee, ollaan vasta suunnittelemassa reittejä kaupunkipyöräilylle. Joukossa on myös Petroskoista tulevia.



– Enpä ole ennen tällaista kokemusta saanut pyöräilystä. Meillä Karjalassa on samanlainen ilmasto, mutta ei meillä ole tällaista pyöräilykulttuuria. Kotikaupungissani Petroskoissa on julkista pyörätietä kaksi kilometriä, sanoo petroskoilaisen pyöräilyjärjestön jäsen Anastasia Nerovnaya.

Pyörälenkillä oleva porukka hörähtää nauramaan kuullessaan, että Oulussa vastaava luku on 850 kilometriä.



Pietarilainen Stanislav Ivanov työskentelee kaupungin hallinnossa ja vastaa pyöräilyn ja sen kunnallistekniikan kehittämisestä. Hän arvioi, että Pietarissa talvisin pyöräilee vähän päälle nolla prosenttia väestöstä, kun Oulussa vastaava osuus on seitsemän.



– Mutta mahdollisuudet kehittää sitä ovat valtaisat, koska ilmasto on parempi kuin esimerkiksi täällä, väkeä on paljon ja aluekin on laaja, Ivanov sanoo.



Vieraat ovat tulleet Ouluun, koska Pietariin ollaan paraikaa suunnittelemassa ensimmäisiä kunnon pyöräteitä.



– Siellä on nyt kova tohina päällä, ja senkin takia he ovat tulleet nyt tänne. Eräskin kertoi, että hän on unelmoinut kolme vuotta päästä käymään Oulussa tutustumassa talvipyöräilyn ihmemaahan, kertoo pyöräilykoordinaattori Pekka Tahkola vierailun isäntänä toimivasta oululaisesta Navico Oy:stä.