Vegaaninen döner-kebab rantautuu Ouluun - vöner-kebabia kehitettiin melkein puoli vuotta

Oulun kebab-kulttuuri ei ole enää marraskuun alussa entisensä, kun kaupunkiin rantautuu vegaaninen varraskebab eli vöner. Kuten arvata saattaa, nimi on muunnos perinteisestä döner-kebabista.

Euroopassa erilaisia vege-dönerkebabeja on syöty jo useiden vuosien ajan.

Suomessa suosiota ja markkinoita on napsinut Vöner Oy:n tuote, jonka takana on Helsingin Kruununhaan Pizza Expressissä reseptin ja tuotteen kehitellyt Siva Parlar. Sitä myydään jo kymmenissä ravintoloissa eri puolilla Suomea.

Oulussa vöner-kebabia alkaa tarjota ensimmäisenä Rotuaarilla toimiva Park Buffet-ravintola.

Marraskuun ensimmäinen on maailman vegaanipäivä, joten aloitusaika on osuva, sanoo Park Buffetin kehitysvastaava ja osakas Matias Huikari.

– Pitihän tuote saada Ouluunkin. Eteläisessä Suomessahan vegaaninen kebab on jo isompi ilmiö.

Varraskebabilla on pitkät perinteet: ensimmäiset mustavalkokuvat isosta pyöritettävästä lihavartaasta otettiin Turkkia edeltäneen Ottomaanien valtakunnan alueella jo 1800-luvun puolivälissä.

Vöner-kebab valmistetaan myös pystyvartaaksi, ja sitä leikataan lastuiksi samoin kuin lihadöneriä.

– Sitä on tarkoitus myydä samantyylisinä annoksina - pitana, rullina sekä salaatilla ja riisillä, Huikari kertoo.

Hinnaltaan vöner-annokset tulevat olemaan hieman arvokkaampia kuin ravintolan lihakebabit, mutta ovat silti "järkevällä tasolla", Huikari sanoo.



– Mielenkiintoinen ilmiö on, että meilläkin käy paljon esimerkiksi työmiehiä lounaalla, ja aika moni nykyisin etsii punaiselle lihalle vaihtoehtoa. Vöner vastaa näihin toiveisiin, ja siksikin olemme tosi innoissamme siitä.

Park Buffetissa on varauduttu ensimmäisellä viikolla varsin ison määrän myymiseen - tilaukseen on pantu sata kiloa vöneriä.

Oulu tulee olemaan ainakin jonkin aikaa pohjoisin kaupunki, josta vöner-kebabia saa.

Resepti varsin yksinkertainen

Vönerin pääraaka-aine on vehnän gluteiiniosa, eli siinä on vehnäproteiinia, Siva Parlar kertoo.

– Mukana on toki muun muassa vettä, öljyä ja mausteita, mutta moni yllättyy, miten lyhyt tuoteseloste lopulta on.

Parlar kehitti vöneriään viitisen kuukautta ennen kuin toivottu rakenne ja maku olivat syntyneet.

– Minulla ei ollut varsinaista ruokatuotekehityksen taustaosaamista tai aiempaa kokemusta tällaisista tuotteista. Toki keittiökokemusta riittää, hän kertoo.

Parlarin mukaan Oulu on Vöner Oy:lle mielenkiintoinen paikka. Hän odottaa kiinnostuneena, mikä kysyntä on vahvan pikaruokakulttuurin omaavassa kaupungissa.

Vöneriä ollaan viemässä myös Euroopan markkinoille, Parlar kertoo.

- Alustavia keskusteluita on käyty ja kyselyitä on tullut paljon. Yhden maan osalta ollaan hyvin pitkällä. Tarkoitus on, että vöneriä menisi ravintolaketjun käyttöön yhdessä Euroopan maassa, jota en vielä voi paljastaa.

Mutta entä se tärkein, jonka perusteella pikaruoka kaatuu tai loistaa: miltä vöner maistuu?

– Se yllättää, se on tosi lihaisan oloinen. Sitä oli meillä maistelemassa monia lihan ystäviä, jotka olivat epäileväisiä, ja yllättyivät. Minusta vöner on paras vegaaninen lihan korvike mitä saatavilla on, Huikari kehaisee.