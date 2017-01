Vastaus valtuustokyselyyn Parkumäen lasten koulutiestä: "Putaankyläntie on laskennallisesti turvallinen"

Halosenlahden kyläyhdistys ja alueen vanhemmat ovat toivoneet pitkään ja hartaasti parannusta Parkumäen lasten koulutien turvallisuuteen. He ovat vedonneet päättäjiin ja virkamiehiin.

Veikko Ervasti (vihr.) teki asiasta valtuustokyselyn, johon kuultiin maanantaina perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuoren vastaus.

Vastaus oli, että Putaankyläntie on laskennallisesti ja monella muulla mittarilla turvallinen koulutie. Laskennallisuus perustui niin sanottuun Koululiitu-laskentamenetelmään, joka arvioi tiestön ja liikenteen ominaisuuksien perusteella riskiluvun, joka kuvaa tien vaarallisuutta.

Koululiidun suosituksissa ei ole yhtään tieosaa määritetty turvalliseksi. Periaate on vaarallisten tieosien osoittaminen.

Valtuutettujen puheenvuoroissa ehdotettiin asian ratkaisemista erillispäätöksellä, koska moni oli kuitenkin sitä mieltä, ettei tie ole turvallinen.

Alueen vanhemmat ovat turhaan hakeneet lapsilleen koulukuljetuksia. Kyse olisi 12 lapsen kuljetuksista.

Nurmivuori korosti, että tilannetta pitää tarkastella koko kaupungin kannalta tasapuolisesti.

Vastaavassa luokituksessa on ainakin kaksi muuta tietä: Haukiputaan kuntakeskuksessa oleva Jokelantie ja Kiimingissä oleva Takalontie.

– Jos me lähdemme jollakin alueella käyttämään harkintaa eri tavoin, silloin meidän on huomioitava kaikki muutkin alueet, missä on vastaava tilanne.

Takarivissä kokousta seurannut Jukka Ålander toivoi paikalta poistuessaan, että Oulun kaupunki todellakin hoitaisi noiden kaikkien alueiden asiat kuntoon.

Putaankyläntiestä hän totesi, ettei siinä ole edes pientareita, missä lapset voisivat kulkea.

Opetus Parkumäen sivukoulussa päättyi viime keväänä. Oppilaat siirtyivät Martinniemen pääkoululle. Lukuvuonna 2015­­­-2016 Parkumäen koulussa oli 13 oppilasta.