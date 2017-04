Vastamielenosoitus sujui rauhallisesti Oulussa – turvapaikanhakijoiden mielenosoitus siirtyi perjantaina torille

Vastamielenosoitus käynnissä olevalle kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden mielenosoitukselle sujui rauhallisesti lauantaina. Kauppakeskus Valkean edustalla järjestettyyn vastamielenosoitukseen osallistui arviolta muutamia kymmeniä henkilöitä.

Poliisin mukaan vastamielenosoitus ei aiheuttanut virkavallalle yhtään tehtävää. Poliisi kertoi aiemmin viikolla aikovansa valvoa, että tilaisuus sujuu rauhallisesti ja ilman häiriöitä.

Paikalla olleen silminnäkijän mukaan kello 14 alkaneeseen mielenosoitukseen osallistunut joukko alkoi hajaantua muutaman tunnin kuluttua räntäsateen saattelemana.





Turvapaikanhakijoiden mielenosoitus siirtyi torinrantaan

Aiemmin kauppakeskuksen edustalla ollut turvapaikanhakijoiden mielenosoitus siirtyi perjantai-iltapäivänä torinrantaan. Siirtyminen ei johtunut poliisin mukaan lauantain vastamielenosoituksesta.

– Nämä eivät liity toisiinsa. Turvapaikanhakijoiden mielenilmaus olisi siirretty Torinrantaan joka tapauksessa, sanoo rikoskomisario Petri Savela Oulun poliisista.

Savelan mukaan siirtopäätös tehtiin yhteistyössä mielenosoittajien kanssa. Taustalla ovat yrityksiltä ja alueella liikkuneilta ihmisiltä tulleet valitukset.

– Jotain on tullut, mutta ei mitään isompaa. On katsottu, että on parempi, että mielenosoitusta jatketaan jossain muualla.

Uuden paikan turvapaikanhakijoiden mielenosoitukselle osoitti Oulun kaupunki.