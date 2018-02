Valtuustoaloitteessa toivotaan talvisia metsäreittejä kävelijöille

Jos sä haluat metsään mennä, niin takuulla yllätyt. Nimittäin Oulussa keskustan lähialueilla on metsissä paljon talvisia kävelyreittejä. Vaikka minulla ei ole koiraa, niin joka päivä kävelen metsissä olevia reittejä pitkin. Kiitos myös läskipyöräilijöille, koska he ovat löytäneet nämä samaiset reitit. On muuten ihmisen kunnolle hyvä, että saa polkea metsissä luonnonpolkuja lumisateiden jälkeen. Latukoneet tekevät suoria reittejä, siis samanlaisia kuin pyörätietkin ovat. Niitä en metsiin kaipaa. Luonnossa kiemurtelevat polut ovat mukavia kävellä.