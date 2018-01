Valtuusto väänsi vihdoin päätöksen: Sanginjoen ulkometsään tulee yli tuhannen hehtaarin suojelualue

Eikö kukaan kehtaa kertoa meille kuntalaisille kuinka pienestä rahasta on kysymys , kun metsä raiskataan (kestävän kehityksen oeriaatteella;-) . Ja kaiken maailman palkkiot maksetaan saadusta myynti tulosta. Luulen etää kallispalkkaisen virkamiesporukN palkkioihin on jo nyt mennyt enemmän rahaa kuin mitä on tuleva tuotto. Hävetkää!!!