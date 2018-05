Valtakunnallinen pyöräilyviikkoa alkaa Oulun seudulla – luvassa on fatbike-kokeilua ja kulttuuripyöräilyä

Valtakunnallista pyöräilyviikkoa vietetään Oulun seudulla lauantaista 5. toukokuuta lähtien.

Pyöräilyviikon päätapahtumapäivä on virkistyspyöräilypäivä sekä Unelmien liikuntapäivä helatorstaina 10. toukokuuta, jolloin järjestetään lukuisia tapahtumia ympäri Oulun seutua.

Luvassa on muun muassa pyöräilytapahtuma Nallikarissa helatorstaina kello 10-14. Tapahtumassa on mahdollista kokeilla fatbike-pyöriä niille rakennetulla radalla. Alueella on myös oma ratansa lapsille, joiden kannattaa ottaa omat pyörät mukaan. Tapahtumassa on lisäksi mahdollista huoltaa omaa pyöräänsä ja tutustua tarkemmin Pyörällä päästään! - nuorten pyöräilyprojektin tuleviin tapahtumiin sekä Oulun polkupyöräilijät ry:n, Leijakoulu Lappiksen ja Outdoors Oulu Oy:n toimintaan.

Jo huomenna lauantaina 5. toukokuuta järjestetään Soveltava Liikunta Tutuksi – tapahtuma Zemppi Areenalla. Tapahtumassa on esillä erilaisia liikuntamuotoja, joita voi harrastaa vammasta ja sairaudesta huolimatta lajia soveltaen.

Team Donna Agile järjestää ohjattua maastopyöräilyä Kempeleen Köykkyrissä tiistaina 8. toukokuuta kello 18-20.

Amazing Kempele -seikkailutapahtuma on luvassa keskiviikkona 16. toukokuuta, lähtö on Kempele akatemialta kello 17. Tapahtumaan on ennakkoilmoittautuminen.

Kempele akatemia pistää pystiin koko perheelle sopivan maksuttoman kulttuuripyöräilyn lauantaina 12. toukokuuta, lähtö on kunnantalolta kello 12.



Valtakunnallista pyöräilyviikkoa vietetään 28. kertaa. Pyöräilyviikon pääteema tänä vuonna on Pyörällä kauppaan.