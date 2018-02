Valkosipuliyötä haikaillaan takaisin Oulun kesään – minkä tapahtuman haluaisit takaisin? Kerro meille!

Facebookissa Puskaraadio Oulu -ryhmässä leviää keskusteluketju, jossa toivotaan Oulun Valkosipuliyötä takaisin.

Alkuviikosta julkaistuun keskusteluketjuun oli perjantaihin mennessä jätetty jo yli 1900 kommenttia. Suurimmassa osassa kaivattiin takaisin vuosia sitten lopettanutta tapahtumaa.

Tapahtumaa kaivataan takaisin myös Oujees!-kampanjan verkkosivuilla.

Valkosipuliyötä järjestettiin Rotuaarilla ja kauppatorilla 17 vuoden ajan. Viimeistä kertaa tapahtuma järjestettiin vuonna 2007.

Lisäksi Oulun kaupungin Oujees!-kampanjassa on esitetty idea, että Rotuaarille tulisi saada takaisin takavuosilta tutut viikonloppuiset kirppistapahtumat.

Vuosien varrella Rotuaarilla on järjestetty useita tapahtumia. Kadulla on nähty muun muassa lemmikkikilpailuja ja Weindorff-viinijuhlia. Kävelykadulla on myös veistetty lunta ja jäätä.

