Vahvempi lonkero jyräsi miedomman – Kaakkurin Citymarket-kauppias: "Vahvemman osuus on 60–70 prosenttia"

Uusi alkoholilaki ei ole ainakaan vielä tuonut merkittäviä muutoksia kauppojen alkoholijuomien myyntimääriin, sanoo Arinan toimialajohtaja Mikko Polso.

– Tietysti kun uusia tuotteita tulee, niiden myynti on siirtynyt meille. Kyse on kuitenkin pieni ryhmä, joka niitä tuotteita ostaa. Lähi- ja pienmyymälöissä vaikutus on varmasti ollut merkittävämpi kuin isommissa marketeissa.

Polso arvioi, että pienissäkin myymälöissä työllisyysvaikutus on ollut aika pientä, joitakin tunteja.

Kun uusi laki tuli maaliskuussa voimaan, kauppojen hyllyt eivät heti täyttyneetkään a-oluen vahvuisista juomista. Vasta viime aikoina vanhat keskioluen vahvuiset juomat ovat alkaneet jäädä syrjään hieman vahvempien tieltä. Uuden vahvuisten tuotteiden läpimurto näkyy oluthyllyillä.

– Aluksi oli haasteita saada niitä tuotteita, joita halusimme. Nyt toimitukset alkavat olla varmempia. Seuraamme koko ajan, mille on kysyntää ja mille ei. Kyse on kuitenkin siirtymästä tuotteista toisiin, enkä usko että myynnin kasvua sinänsä tulee.

Polso ja Kaakkurin Citymarketin kauppias Risto Kontturi kuitenkin ovat huomanneet yhden selkeän kasvun: lonkeroiden myynti on siirtynyt miedoista vahvempiin.

– Laki on muuttanut käytännössä kokonaan lonkeron nauttimisen aiemmasta 4,7 prosentista siihen 5,5 prosenttiin, jonka laki nyt sallii. Oluen myynnistä nelosoluen osuus on tällä hetkellä meillä noin 10 prosenttia, mutta lonkerossa sen vahvemman osuus on 60–70 prosenttia, Kontturi sanoo.