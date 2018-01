Vaaralliset lumilipat kurottavat Oulun keskustassa – lumiuhasta kannattaa hoksauttaa kiinteistöhuoltoa

Lukija kuvasi uhkaavan näköisen lumilipan Oulun keskustassa. KUVA: Lukija / Lukijan kuva

Lukija kuvasi kerrostalon katolla uhkaavasti roikkuneen lumilipan Oulun keskussa. Hän haluaa varoittaa kadulla kulkevia katsomaan ylöspäin, ettei lumiuhkaa ole.

Lumipyry ja nopea sään lauhtuminen ovat saaneet lumet roikkumaan katoilta. Päivystävä palomestari Arssi Heiskanen kertoo, ettei pelastuslaitokselle ole tullut vielä tehtäviä katolta putoavien lumien vuoksi.

Heiskanen kertoo, että katon lumikuorman vaarallisuus on katon omistajan vastuulla.

– Jos lunta ei saa siirrettyä, alue pitää eristää.



Kiinteistöliiton päälakimiehen Jenni Huplin mukaan kiinteistön omistaja on vastuussa siitä, että kiinteistö on turvallinen paitsi asukkaille myös ohikulkeville. Suurin osa kiinteistöistä on tilannut palvelut kiinteistöhuollolta.

Jos uhkaavia lumilippoja näkyy talojen katoilla, Hupli kehottaa katsomaan kiinteistöhuollon yhteystiedot talon ulko-ovesta, jos sen vain pystyy turvallisesti tekemään. Kiinteistönhuollolle kannattaa ilmoittaa lumivaarasta heti. Jos tilanne on hälyttävä, voi soittaa hätänumeroon.

Kun lunta sataa paljon, kiinteistöhuollon tehtävillä on kiireellisyysjärjestyksensä, mutta ihmisten pääsy jalkakäytävälle uhkaavan lumimassan alapuolelle pitää estää esimerkiksi puomien avulla tai lippusiimalla.

Huplin mukaan Suomessa on jopa menehtynyt muutamia ihmisiä katolta pudonneen lumikuorman vuoksi.