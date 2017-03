Vaarallisen aineen säiliö rikkoutui Oritkarissa – kaksi altistunutta, Poikkimaantie suljettu Äimäraution kohdalta

Pelastuslaitos on saanut hälytyksen vaarallisen aineen onnettomuudesta Oulun Oritkarissa.

Ensitiedotteen mukaan vaarallisen aineen kuljettamiseen tarkoitettu tuhannen litran IBC-säiliö on rikkoutunut siirron yhteydessä. Noin puolet säiliön sisällöstä on vuotanut maahan. Pelastuslaitos ei lähettämässään tiedotteessaan kerro mitä ainetta vuotanut aine on.

Kaksi henkilöä on altistunut aineelle.

Onnettomuudesta ei ole vaaraa suurelle yleisölle.

Poikkimaantie on toistaiseksi suljettu liikenteeltä Äimäraution ja Jääsalontien väliltä.

Oulun poliisin mukaan Poikkimaantien sulkeminen on varotoimenpide, jolla ehkäistään tien ruuhkautumista.

