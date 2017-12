Uutta vuotta vastaanotetaan Oulun torilla, tapahtuma huipentuu ilotulitukseen

Mielestäni on loistava, kun toi on siirretty 20:00 alkamaan näin perheellisenä. Ennen kun ilotulitus oli 00:00 se on oli kyllä mielettömän siisti, mutta ongelmana oli osittain se, että kaupunki oli täynnä totaalisen juopuneita ihimisiä, jotka ampui raketteja kohti toisia ihmisiä. Oikeasti sai pelätä kaupungilla, nyt 20:00 porukka voi mennä jatkoille kotia tai muualle.