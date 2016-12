Uutenavuotena juhlitaan satavuotiasta Suomea, Oulussa tapahtumia eri puolilla kaupunkia

Paljon onnea itsenäinen isäinmaamme Suomi! Suuri kunnia itsenäisyyttä puolustaneille isillemme ja äideillemme!

Sitten se karumpi puoli asiassa on se, että poliitikot ja nämä poliittiset puolueet ovat lähes pilanneet rakkaan maamme. Mikä on tämä itsenäisyys jossa komennot tulevat nykyään Brysselistä? Onko kahtakaan viikkoa, kun Brysselin virkamieskoneisto päätti, että "Suomen kansa saa pitää osan aseistaa". Siis että häh? Miksi ihmeessä me tämmöistä asiaa kysymme Brysselistä? Mitä isämme olisivat sanoneet jos heille olisi kerrottu vieraan vallan virkamiesten päättävän Suomen aseista ja muista asioista? Tuo ei ole itsenäisyyttä.

Suomen on päästävä eroon EU:sta ja suoraan sanoen koko Euroopan on vapauduttava EU:n ahdistavasta ja vihaa lietsovasta ilmapiiristä. Olen ylpeä suomalainen ja siitä syystä en enää suostu katsomaan kuinka poliitikot ja virkamiehet turmelevat rakkaan kotimaamme. Suomi 100v ja maa takaisin meille kansalle.