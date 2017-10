Uusia pop up -myymälöitä avaa ovensa Zeppelinissä Kempeleessä – kodinsisustustuotteita ja kirjoja

Zeppelissä avataan kolme uutta pop up -myymälää ensi viikolla.

Maria Drockila kynttiläpaja pop up, Finlayson pop up ja Kirjakassi pop up avaavat myymälänsä Zeppeliniin.



Uusien pop up -myymälöiden myötä Zeppelinin tarjonta monipuolistuu kodinsisustustuotteiden ja kirjakauppavalikoiman osalta.

Zeppelin on Pohjois-Suomen suurin kauppakeskus. Vuonna 2016 Zeppelinissä vieraili yli 3,5 miljoonaa asiakasta.