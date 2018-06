Uusi yhteiskäyttöautopalvelu aloittaa Oulussa, auton saa käyttöönsä minuuttihinnalla

24 Rental Network Oy avaa Oulussa minuuttihinnoitteluun perustuvan yhteiskäyttöautopalvelun. Yrityksen mukaan uudet yhteiskäyttöautot tulevat oululaisten käyttöön kesäkuussa.

Uusi Go now! -palvelu toimii sovelluksella ja auton käyttö veloitetaan minuuteittain. Palvelun verkkosivujen mukaan yksi minuutti maksaa 47 senttiä ja siihen kuuluvat kaikki kaikki autoiluun liittyvät kulut.

Sovelluksen avulla voi ottaa käyttöön lähimpänä sijaitsevan vapaan auton. Myös auton ovet avautuvat puhelimeen asennettavan sovelluksen avulla. Matkan lopuksi ajoneuvon voi palauttaa haluamaansa paikkaan palvelualueen sisällä.

Go now! -palvelu on aiemmin toiminut Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.

24 Rental Network Oy on liikkumispalveluiden ja -tietojärjestelmien kehittämiseen keskittynyt kotimaisessa omistuksessa oleva yritys. Yrityksen yhteiskäyttöautoja on yli 20 paikkakunnalla.