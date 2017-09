Uusi hammaslääketieteen rakennus, Dentopolis, vihitään käyttöön lauantaina 23. syyskuuta. Vihkiäispuheen pitää pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Rakennuksen käyttäjä ovat Oulun kaupungin suun terveydenhuolto, Oulun yliopiston hammaslääkärikoulutus ja Oulun ammattikorkeakoulun suuhygienistikoulutus.

Rakennuksen suurin käyttäjä on Oulun kaupungin suun terveydenhuolto, jonka toiminnoista esimerkiksi suun terveydenhuollon peruspalvelut ja päivystyspalvelut on sijoitettu uuteen rakennukseen. Oulun kaupungin suun terveydenhuolto vie noin 10 000 neliömetrin bruttoalasta leijonanosan eli 8000 neliömetriä.

Oulun yliopisto vie tiloista noin 2000 neliömetriä ja Oamk noin 400 neliömetriä.

Dentopoliksen omistaja ja rakennuttaja on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen. Rakennuttajatoimisto Promen Oy on vetänyt hanketta. Rakentajana on toiminut YIT.