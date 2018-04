Uusi esitys eläinmuseon palauttamisesta Oulun yliopiston hallitukselle

Oulun yliopiston uudelle hallitukselle on jätetty esitys Oulun yliopiston eläinmuseon julkisen osan palauttamista entiselle paikalleen. Esityksen allekirjoittaneet ehdottavat julkisen osan palauttamista vuonna 1984 rakennettuun eläinmuseosaliin.

Allekirjoittaneiden mukaan uusi hallitus valittiin viime vuoden lopulla eikä edellinen hallituse käsitellyt eläinmuseoasiaa kertaakaan varsinaisena asiana.

Yliopisto on perustellut museon sulkemista tilapulalla, joka aiheutuu ammattikorkeakoulun muuttamisesta Linnanmaan kampukselle. Esityksen mukaan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy tarjoaa Linnanmaalta 10 000 neliötä ulkopuolisten yritysten käyttöön, eikä eläinmuseosalin noin 880 m2:n välttämätöntä tarvetta ravintolakäyttöön voi tällaisessa tilanteessa uskottavasti perustella.

Museosalin muuttamisesta ravintolakäyttöön on tehty päätös. Eläinmuseon aineisto on viety varastoon Ruskoon. Osa vitriinikaapeista on yliopiston käytävällä ja tutkimuskokoelmat kasvimuseossa.

Esityksen mukaan museon säilyttämistä nykyisellä, varta vasten museoksi rakennetulla paikallaan puoltaa myös Heikki Kangasperkon vuonna 1990 valmistunut dioraama, joka esittää Suomen luonnon maisemat Jäämereltä Suomenlahdelle.

Esityksen ovat allekirjoittaneet muun muassa Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Esa Aalto (vihr.), kaupunginvaltuutettu Mauno Murtoniemi (vas.), Veikko Ervasti, eläinekologian dosentti Risto Tornberg ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen Kaarina Kailo (vas.).

Eläinmuseon lakkauttamista on vastustettu ja asiasta on tehty myös tutkintapyyntö oikeuskanslerille.