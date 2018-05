Utajärvellä on sattunut peräänajokolari, jossa on loukkaantunut kaksi henkilöä. Pelastuslaitoksen mukaan toinen onnettomuusautoista on henkilöauto ja toinen kuorma-auto.

Loukkaantuneiden tilasta ei ole vielä tarkempia tietoja. Pelastuslaitoksen mukaan heidät on kuljetettu jatkohoitoon sairaalaan.

Onnettomuus tapahtui tiellä 22 yhden aikaan maanantai-iltapäivänä. Tieliikennekeskuksen mukaan onnettomuus on tapahtunut Koskenniskan kohdalla.

Toinen kaista on suljettu liikenteeltä pelastus- ja raivaustöiden vuoksi. Puoli kahden jälkeen pelastuslaitokselta arvioitiin raivaustöiden kestävän vielä vajaan tunnin.