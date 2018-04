Urainen pyörätie viskoo pyöräilijää mihin sattuu – ”Olen lähettänyt palautetta Oulun kaupungille”

Nykyihmiset ovat tottuneet siihen, että aina on täydelliset olosuhteet ajella ja liikkua joka paikassa. Totuus on kuitenkin se, että jäätä ja lunta on teillä talvisin. Välillä autotietkin ovat siinä kunnossa, että sallittua nopeutta ei voi ajaa ja mielestäni tämä on ihan normaalia. Pääsääntöisesti tiet ovat Oulussa ihan kelvollisessa kunnossa verrattuna moneen muuhun Pohjois-Suomen kaupunkiin. Jos haluaa aina fillaroitavat tiet, niin voi vapaasti muuttaa vaikka Kreikkaan. Taisi sielläkin muuten tulla lunta tänä talvena.