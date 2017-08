UPM purkaa Martinniemen piipun ja voimalaitoksen, alue halutaan tyhjäksi vuodenvaihteeseen mennessä

UPM Kymmene on päättänyt purkaa Martinniemen Laitakarin saha-alueen voimalaitoksen ja piipun.

Kiinteistöjohtaja Samuli Eerolainen kertoo, että UPM:n tavoitteena on saada alue valmiiksi jatkokäyttöä varten vuodenvaihteeseen mennessä. Ennen rakennuksen purkutöiden aloittamista UPM:n tulee vielä odottaa päätöksen tuloa lainvoimaiseksi.

Purkupäätöksen tultua lainvoimaiseksi edessä on vielä urakan kilpailutus ennen töiden aloittamista. Varsinaiset purkutyöt päästään Eerolaisen mukaan aloittamaan mahdollisesti syyskuun loppupuolella.

– Tavoitteena on, että vuodenvaiheessa alueen rakennukset on purettu ja alue on siivottu, Eerolainen kertoo.

Saha-alueen voimalaitos ja piippu ovat olleet UPM:n omistuksessa jo pitkään. Eerolainen kertoo, että vuosien varrella yrityksessä on punnittu vaihtoehtona myös piipun ja voimalaitoksen kunnostamista. Vanhojen ja huonokuntoisten rakennusten korjaamisen hintalappu kasvoi kuitenkin liian suureksi.

– Kun kyseessä on isot ja romukunnossa olevat rakennukset, niin hinnalle ei voi asettaa ylärajaa, Eerolainen kuvailee.

Päätös historiallisten rakennusten purkamisesta on herättänyt keskustelua paikallisten keskuudessa. Muun muassa Martinniemen kyläyhdistys vetosi heinäkuussa Oulun kaupunkiin toiveenaan, että edes Laitakarin maamerkkinä pidetty piippu säilytettäisiin. Myös UPM on saanut jonkin verran yhteydenottoja rakennusten säilyttämisestä.

– Viime viikolla kuulin, että piipun säilyttämiseksi on tehty nettiadressi, jossa oli viitisensataa nimeä, Eerolainen toteaa.

UPM Kymmene teki ensimmäiset suunnitelmat 1980-luvulla lakkautetun Laitakarin sahan rakennusten purkamisesta jo vuonna 2005. Lakkautuksen jälkeen voimalaitos ja piippu ovat olleet ilkivallan kohteena. Lisäksi rakennuksissa on sattunut useita vaaratilanteita.

Purkusuunnitelmaan liittyvä valitusprosessi saatiin päätökseen vasta viime vuonna, kun korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen Martinniemen saha-alueen suojelusta. Toinen suojelua tukevista käsittelyistä hylättiin ja toinen jätettiin käsittelemättä.