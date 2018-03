Unkarilainen kulttuuri teemana Oulussa ensi viikolla

Unkarilainen kulttuuri esittäytyy Oulussa ensi viikolla. Samalla viikolla vietetään myös Oulun ja Siófokin ystävyyskaupunkisuhteen 40-vuotisjuhlaa sekä Oulun Suomi-Unkari Seuran 50-vuotisjuhlaa.

Unkarin kulttuuriviikolla on useita yleisölle avoimia maksuttomia tapahtumia eri puolilla kaupunkia.

Oulu10:n näyttelytilassa (Torikatu 10) on esillä unkarilaisen valokuvaajan Gábor Gáspár:n kuvia teemalla Suomi unkarilaisin silmin. Kuvat ovat esillä koko maaliskuun ajan.



Kaupunginkirjastolla on ensi viikon ajan esillä unkarilaisen kirjallisuuden ja Unkaria käsittelevän kirjallisuuden näyttely.



Tuomiokirkossa on Peter Marosvarin urkukonsertti keskiviikkona 14. maaliskuuta kello 19. Konserttiin on vapaa pääsy.



Oulun Elokuvakeskuksen elokuvateatteri Studiossa järjestetään keskiviikosta lauantaihin unkarilaisten elokuvien näytöksiä, näytöksiin on vapaa pääsy. Näytöksissä on englanninkielinen tekstitys.

Oulun kansainvälisellä koululla on nukketeatteriesityksiä 20. maaliskuuta. Esiintyjänä on Bence Sarkadi The Budapest Marionettes –teatterista.



Oulun Serviisi huomioi Unkarin kulttuuriviikon ruokatarjonnassaan oululaisille koululaisille.

Oululla on nykyisin kaksi ystävyyskaupunkia Unkarissa. Siófok on ollut Oulun ystävyyskaupunki vuodesta 1978. Toisen unkarilaisen ystävyyskaupungin Oulu sai kuntaliitosten yhteydessä vuonna 2013 kun Haukiputaan ystävyyskaupungista Szigetszentmiklósista tuli Oulun ystävyyskaupunki. Tämä ystävyyskaupunkisuhde on solmittu vuonna 1992.