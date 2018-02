Unelma kulttuuriolohuoneesta – "Luuppi voisi tarjota ihmisille puitteet tehdä itse"

Taidemuseo, Pohjois-Pohjanmaan museo ja Tietomaa ovat nyt todella hienossa paikassa Ainolan puiston ja Hupisaaren lähellä. Yhdessä ne muodostavat sijainnin suhteen mahtavan kokonaisuuden katsoa ja kulkea. Luontokin on merkittävä osa kulttuuria. Hienoa on myös lyhyt etäisyys kaupungin keskustaan ja torille.

Tilatarpeita ja kokoelmia on katsottava järkevästi. On esim. museon osalta hyvä olla yhteistyössä muiden museoiden kanssa. Ei joka museossa tarvitse olla samoja esineitä. Aidosti olisi tarkasteltava myös sitä, mitä on tarpeen säilyttää. Nykyiset tilat ovat jotenkin epäkäytännölliset, hajanaiset, ikävät ja huonosti palvelevat. Neliöitäkin on liikaa. Pienempiinkin tiloihin saadaan oikealla suunnittelulla ja yhteistiloilla todella hyvä ja viihtyisä kokonaisuus, johon ihmiset mielellään tulisivat. Olemassa olevien tilojen (esim. Tietomaan) saneeraaminen yhteistiloiksi olisi aiheellista tutkia. Uudisrakentaminen johonkin torin tai aseman nurkille olisi kallista ja niissä ei olisi nykyisenlaista hienoa ympäristömiljöötä, joka on osa ko.toimintojen kokonaisuutta.