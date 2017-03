Ulosottovelallisten määrä kasvoi Oulussa koko maata nopeammin

Oulun seudun ulosottoviraston velallisten määrä kasvoi viime vuonna koko maata nopeammin.

Vuonna 2016 Oulun seudun ulosottovirastossa oli velallisena 21 559 luonnollista henkilöä ja 1 924 oikeushenkilöä.

Luonnollisten henkilöiden määrä kasvoi, mutta oikeushenkilöiden määrä väheni kahdeksan prosenttia.

Velallisten kokonaismäärä kasvoi vuodesta 2015 lähes viisi prosenttia. Koko maassa kasvua oli 1,8 prosenttia.

Uusia velallisia, joilla ei ole ollut asioita ulosotossa edeltävän vuoden aikana, oli viime vuonna 6 866. Uusien velallisten määrä kasvoi Oulussa edellisvuodesta 5,6 prosenttia, kun Suomessa luku kasvoi 4,7 prosenttia.

Velallisista noin 39 prosentilla on velkaa ulosotossa korkeintaan tuhat euroa. Alle 10 000 euron velka on noin 74 prosentilla velallisista. Suuria, yli 50 000 euron velkoja, on ulosotossa hieman alle kuudella prosentilla velallisista.

Oulun seudun ulosottoviraston perintätulos oli vuonna 2016 noin 45,8 miljoonaa euroa.