Työnantajat ja työnhakijat tapaavat pikatreffeillä Oulussa – 15 minuuttia aikaa tutustua toisiinsa

Oulussa järjestetään uusi rekrytointikonsepti, jossa työnantajat ja työnhakijat tapaavat pikatreffien merkeissä. Ensimmäinen tapaaminen järjestetään 26. huhtikuuta Bar Cafe Keltaisella aitalla Oulussa.



–Oulussa oli selkeästi tarve ketterille ja helposti järjestettäville rekrytointitilaisuuksille. Samaan aikaan sosiaalisen median keskusteluissa työnhakijat toivoivat mahdollisuutta tavata ja verkostoitua rekrytoijien kanssa, kertoo tapahtumaa koordinoiva Sari Moilanen BusinessOulusta.



Uuden rekrytointikonseptin MiniMatchmakigin netti-ilmoittautumisen jälkeen työnhakijat ja työnantajat saavat ohjeet verkkopalveluun kirjautumiseen. Verkkopalvelussa he pääsevät tutustumaan toistensa profiileihin ja sopimaan tapaamisaikoja.

Työnhakijat ja työnantajat saapuvat tapaamiseen sovittuna aikana Bar Cafe Keltaiselle aitalle. Heillä on 15 minuuttia aikaa tutustua toisiinsa ja kertoa, millaista osaamista he etsivät tai tarjoavat.



Ensimmäiseen MiniMatchmaking-tilaisuuten mukaan on ilmoittautunut 12 rekrytoivaa työnantajaa. Työpaikkoja on tarjolla koodareista ja varhaiskasvatuksen ammattilaisista aina kiinteistövälittäjiin, graafiseen suunnittelijaan ja vapaaehtoistyöhön.



MiniMatchmaking-rekrytointitilaisuuden järjestävät BusinessOulu, Työllisyyspalvelut-hanke, Oulun kaupunkiseutu (ESR) ja Nuorten työllisyyspalveluiden kehittämishanke (ESR).