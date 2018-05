Tuunatut kierrätyspyörät vai uudet ja nykyaikaiset menopelit? Päätöstä saadaan odottaa loppuvuoteen

Lopullinen ratkaisu siitä, saavatko oululaiset uudet vai tuunatut polkupyörät, tehdään vasta loppuvuodesta.

Oulu kilpailuttaa kaupunkipyörät ja päättää vasta kilpailuttamisen jälkeen, tilataanko niitä vai ei.

Valmistelua on hämmentänyt vastikään tehty 43 valtuutetun aloite, että kaupunkipyöräjärjestelmä perustuisikin tuunattuihin kierrätyspyöriin. Valtuustossa on 67 jäsentä, joten aloitteen takana on miltei kaksi kolmasosaa koko joukosta.

Yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki infosi viime maanantaina valmistelun tilanteesta kaupunginhallituksen jäseniä.

– Sovimme, että jatkamme kaupunkipyöräjärjestelmän kilpailuttamista. Kun kilpailuttaminen on tehty ja hinnat selvillä, ottavat poliitikot kantaa, tilaanko uutta järjestelmää.

Valtuustoaloitteeseen vastataan Matinheikin mukaan jo seuraavassa yhdyskuntalautakunnassa.

– Aloitteen tekijät eivät ehkä tulleet ajatelleeksi, että tuunauspyörien suurin kustannus syntyy siitä, että niitä varten täytyy palkata kaksi työntekijää ja pakettiauto keräämään pyöriä takaisin keskustaan.

Myös yhdyskuntalautakunnan jäsen Niilo Heinonen (kok.) ja valtuutettu, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jenni Pitko (vihr.) ovat huomauttaneet, että 2020-luvun kaupunkipyöräjärjestelmää on kohtuutonta ja harhaanjohtavaa verrata tuunattuihin kierrätyspyöriin.

– Toimiva ja laadukas järjestelmä vaatii taakseen kehittyneen teknisen järjestelmän ja pyörien ylläpitoprosessin. Iso osa järjestelmän kustannuksista aiheutuu muun muassa pyörien kunnossapidosta ja tasauksesta pyöräasemien välillä.

Oulun kaupunkipyörien hankinnasta on puhuttu vuosia. Viime vuonna Liikenneministeriö teki selvityksen, jonka mukaan Oululle sopisi malli, jossa on 500 pyörää ja noin 55 pyöräasemaa. Selvityksen pohjalta Oulun kaupunki on valmistellut asiaa, ja järjestelmä olisi tarkoitus ottaa käyttöön jo kesällä 2019.

Malli kattaa ainakin keskusta-alueen ja Linnanmaan. Järjestelmän vuosittaiseksi nettokustannukseksi on arvioitu noin 0,5 miljoonaa euroa.