Tuulivoima puhaltaa – Pohjois-Pohjanmaalla vireillä yli 60 tuulipuistohanketta

Pohjois-Suomessa on tälläkin hetkellä vireillä kymmeniä tuulipuistohankkeita lukemattomien toteutuneiden lisäksi.

Eri asteisesti vireillä olevia tuulipuistohankkeita on pelkästään Pohjois-Pohjanmaan alueella valtava määrä, noin 66 kappaletta. Niistä pisimmällä olevia, eli luvat jo saaneita, on reilut parikymmentä.

Koko Pohjois-Suomen alueella eri asteisia tuulivoimahankkeita on 86. Kooltaan ne vaihtelevat paljon. Joukossa on useita parin, kolmenkymmenen voimalan puistoa, mutta pieniäkin on suunnitteilla, kuten Oulun Ketunmaalle luvitettu kolmen voimalan hanke.

Pohjois-Pohjanmaa on uusien tuulivoimalahankkeiden määrässä erityisen suosiollisessa asemassa. Kaikesta asennetusta tuulivoimakapasiteetista peräti 42 prosenttia oli Pohjois-Pohjanmaalla viime vuoden lopussa.

– Sinne on tähän mennessä rakennettu hyvin paljon tuulivoimaa, mutta myös vireillä olevia hankkeita on Pohjois-Pohjanmaalla eniten, sanoo Suomen tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen.

Vaikka osa hankkeista on pitkällä valmistelussa, niistä tuskin toteutuu suurinkaan osa. Tuulivoimayhdistys ei ole tilastoinut, kuinka moni hanke jää toteutumatta.

Mikkosen mukaan maailmanlaajuisesti pätee nyrkkisääntö, että noin kolmasosalle saadaan luvat voimaloiden pystyyn nousemiseksi. Toteutumista varjostavat muun muassa valitukset.

– Kaksi kolmasosaa jää kehittämättä loppuun syystä tai toisesta. Niitä voivat olla ympäristönäkökulmat tai taloudelliset tekijät. Suomessa suhde on samaa luokkaa.