Tuuli vei uimapatjalla olleen lapsen kohti ulappaa Haukiputaalla – rannalta lähtenyt meloja sai pelastettua mereen pudonneen lapsen

Mun lapsuudessani 10-vuotiaat kävi jo ihan keskenään ilman vanhempia rannalla uimassa, enkä kyllä itse odottaisi kenenkään seuraavan silmä kovana enää 10-vuotiaan touhuja rannalla vaikka olisikin mukana. 10-vuotias on kuitenkin jo aika "iso" ja omatoiminen lapsi, sen ikäiset kulkee itsenäisesti kouluun, viettää iltapäivänsä yksin ennen vanhempien saapumista kotiin jne. Ei ne nyt mitään ihan hoivattavia enää ole, ja pääsääntöisesti kyllä pärjäävät varmasti uimarannallakin ihan itse.

Nyt on vaan käynyt huono tuuri, ja tuuli on tarttunut patjaan kiinni ja tilanteen yllättämä lapsi on luultavasti säikähtänyt tai yllättynyt sen verran, ettei ole osannut reagoida järkevästi. Onneksi siellä oli joku päässyt nopeasti perään ja tilanne ratkesi ilman sen suurempaa dramatiikkaa, mutta ihan turha tästä on vanhempia sen kummemmin alkaa syyttelemään.