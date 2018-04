Tutkimus: Oululaiset ovat Suomen innokkaimpia pyöräilijöitä

Uskoisin, että oululaisten innokkuus pyöräilyä kohtaan johtuu siitä, että meillä on pieni kaupunki, jonka takia meillä on kohtalaisen lyhyet yhteydet. Tiettysti myös pyörätiestö vaikuttaa asiaan ja sen kunnossapitäminen ja kevyenliikenteen väylät onkin ainakin olleet hyvässä kunnossa. Maaston muoto on myös pyöräilyä suosivaa koska meilä on todella tasaista täällä verrattuna moneen muuhun kaupunkiin.

Täällä ei välttämättä tarvi sähköavusteista polkupyörää juuri tuon maaston takia jos ei pyöräile jatkuvasti.

Pyöräily on suosittua tässä pienessä maalaiskaupungissa ja hyvä niin mutta niin on niiden pyörien varastaminenkin ja se on oikeastaan ainoa miinuspuoli tässä pyöräilyasiassa.